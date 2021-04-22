Луцькому тренеру Галицькому продовжили термін арешту на 60 днів. ВІДЕО

Богуслава Галицького. У тренера з волейболу – три адвокати.



Про це повідомила кореспондентка







На підготовчому судовому засіданні тренеру продовжили термін тримання під вартою на 60 діб. Троє захисників обвинуваченого просили відпустити його під заставу. Суддя клопотання адвокатів не задовольнив.



На суд також прийшли п'ятеро з шести потерпілих у справі волейболісток. Усім їм – нині по 18 років. Ще одна дівчина зараз перебуває за кордоном, повідомили у суді представники потерпілих.



Фільмувати засідання та усіх його учасників суд заборонив. На цьому наполягли і представники потерпілих волейболісток і три адвокати обвинуваченого. Коментувати будь-що потерпілі, захисники та сторона обвинувачення відмовилися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 жовтня у Луцькому міськрайонному суді відбулося підготовче судове засідання у справіУ тренера з волейболу – три адвокати.Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. 72-річного тренера з волейболу обвинувачують за трьома статтями : зґвалтування, розбещення неповнолітніх та сексуальне насильство над підопічними.На підготовчому судовому засіданні тренеру продовжили термін тримання під вартою на 60 діб. Троє захисників обвинуваченого просили відпустити його під заставу. Суддя клопотання адвокатів не задовольнив.На суд також прийшли п'ятеро з шести потерпілих у справі волейболісток. Усім їм – нині по 18 років. Ще одна дівчина зараз перебуває за кордоном, повідомили у суді представники потерпілих.Фільмувати засідання та усіх його учасників суд заборонив. На цьому наполягли і представники потерпілих волейболісток і три адвокати обвинуваченого. Коментувати будь-що потерпілі, захисники та сторона обвинувачення відмовилися.

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