10 запитань до мамолога, відповіді на які варто знати кожній волинянці

Юрій Романішин відповів на декілька дуже життєвих, але водночас дуже важливих запитань.



Про це йдеться на



Коли одна з грудей більша за іншу, варто хвилюватися?



Зазвичай – ні, якщо груди різних розмірів ще від початку статевого дозрівання дівчини.



Із 20 років кожна дівчина має сама собі оглядати молочні залози. Якщо різниця у розмірі з’явилася вже у зрілому віці, тоді це – привід для хвилювання. Про методи самообстеження є дуже багато доступної інформації, достатньо лише «загуглити», і ви отримаєте відповідь навіть у картинках.



Загалом же важко знайти дівчину чи жінку, у якої б груди були абсолютно однакових розмірів і форми. Одна з причин, наприклад, у тому, що є правші і лівша. М’язи з «робочого боку» будуть більше розвинуті, а тому одна з грудей – дещо більша.



Біль у грудях під час менструації – це норма?





Ні. Але і не є чимось надто страшним. У молодої дівчини – високий рівень естрогенів. Фактично кожного місяця молочні залози готуються до вагітності, набрякають, готуються виробляти молоко. Якщо вагітність не настає, відбуваються зворотні процеси.

Молочна залоза – це гормонозалежний орган. Груди болять внаслідок підвищення певного рівня гормонів. Хтось переносить ці зміни безболісно, а хтось відчуває біль.



Якщо груди болять не під час менструації, про що це може свідчити?



Нерідко до мамолога із скаргою на біль у молочних залозах приходять люди, біль у яких взагалі не пов'язаний із молочними залозами. Таке трапляється, наприклад, через остеохондроз. Терпне рука, болить пахова ділянка, зона між лопатками, віддає у спину. І тоді здається, що і груди болять. Але причина – не в них.



Можуть бути болісні відчуття через фіброаденоми чи кісти. Кіста – це розширення молочних ходів. Незалежно від того, народжувала жінка чи не народжувала, є молочні ходи, в яких було або колись буде молоко. У них завжди є рідина, яка постійно виділяється і всмоктується. Коли цей процес порушується через гормональний збій, утворюються кісти, тобто розширення цих молочних протоків.



Кіста – це не страшно. Якщо це велика кіста, то треба обстежувати і вживати заходів, бо всередині кісти може розвинутися пухлина.

Пухлини, до речі, рідко болять. Якби вони боліли, було б краще. Люди б раніше ішли до лікаря. Люди виявляють пухлину тільки тоді, коли вона вже дуже масштабна.



Навіть досвідчений мамолог відчуває пухлину приблизно від 8 міліметра-сантиметра. Якщо глибоко розміщена – то менше сантиметра руками не відчувається. Дуже важко пропальпувати.



Грудне вигодовування дитини – це корисно для здоров’я молочних залоз жінки чи навпаки?



Це позитивно впливає на стан молочних залоз. У жінок, які годують грудьми тривалий час, рідше розвивається рак молочних залоз. Чим довше жінка годує – тим довше у неї немає місячних. Тоді молочна залоза не зазнає впливу від циклічних змін гормонального фону і тоді рідше розвивається рак.



Як випливає на здоров’я грудей їхнє збільшення через протезування і чи може це підвищити ризик розвитку раку?



Якщо вже є стійке бажання це зробити, то варто наважуватися лише того, коли жінка вже народила дітей і більше не планує цього робити. Якщо жінка планує народжувати, то це може негативно вплинути. Бо ці імпланти тиснуть на залозисту тканину.



Є два методи – коли імплант вставляють під шкіру (тоді видаляють залозисту тканину і замість неї ставлять протез) і коли під м’яз (тоді роблять спеціальну пластику і залозиста тканина частково зберігається).



Якщо резюмувати: ми, мамологи, не рекомендуємо встановлення імплантів тим, хто ще не народжував.



А як щодо ліфчиків з «пуш-апом»? Це не шкодить молочним залозам?



Якщо пуш-ап не стискує груди, а лише піднімає їх, то нічого страшного немає. Якщо є стиснення і порушується кровообіг в грудях, то це недобре. Правильно підібраний пуш-ап дівчині чи жінці не нашкодить.



Чи можна видаляти волосся на грудях методом лазерної епіляції?



Можна. Негативного ефекту на молочну залозу лазер не має. Косметичний ефект – виражений, якщо жінці це створює дискомфорт, то варто на це наважитися.



Коли дівчина чи жінка має вперше піти до мамолога?



Якщо у близьких родичок (мами, сестри, бабусі) був рак молочної залози, таким дівчатам варто відвідувати мамолога вже з 20 років.



Якщо ні – щорічний візит до мамолога необхідний із 25 років.

Молодим дівчатам рекомендоване ультразвукове обстеження і огляд мамолога.



Після 40 років – додається мамографія. Її швидше і дешевше робити, ніж УЗД. Процедура УЗД рекомендована жінкам до 40 років.

Але нагадую, що щомісячно у віці від 20 років дівчина має здійснювати самообстеження грудей!



Чому не варто робити мамографію до 40 років?



Дівчачі груди на мамографії – як біла пляма. Тому у цьому немає сенсу. Більша частина молочних залоз – залозиста тканина, тобто та тканина, яка виробляє молоко. Вже після 30 років потроху відбувається заміщення цієї тканини жировою тканиною. Груди стають м’якші, змінюється їхня структура. Жирова тканина добре просвічується на рентгені, а залозиста – ні. Тому мамографію треба робити у старшому віці.



Чи можна отримати консультацію мамолога та зробити мамографію в онкоцентрі безоплатно?



Так. Для цього лише треба мати направлення від сімейного лікаря. Держава забезпечує безоплатну мамографію для жінок у віці від 40 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Традиційно жовтень у світі є місяцем боротьби проти раку грудей. Сьогодні ж, 20 жовтня, окрім того – Всеукраїнський день боротьби із раком молочної залози. Аби акцентувати увагу на проблемі, хірург-мамолог Волинського обласного медичного центру онкологіївідповів на декілька дуже життєвих, але водночас дуже важливих запитань.Про це йдеться на сторінці КП Волинський обласний медичний центр онкології.Зазвичай – ні, якщо груди різних розмірів ще від початку статевого дозрівання дівчини.Із 20 років кожна дівчина має сама собі оглядати молочні залози. Якщо різниця у розмірі з’явилася вже у зрілому віці, тоді це – привід для хвилювання. Про методи самообстеження є дуже багато доступної інформації, достатньо лише «загуглити», і ви отримаєте відповідь навіть у картинках.Загалом же важко знайти дівчину чи жінку, у якої б груди були абсолютно однакових розмірів і форми. Одна з причин, наприклад, у тому, що є правші і лівша. М’язи з «робочого боку» будуть більше розвинуті, а тому одна з грудей – дещо більша.Ні. Але і не є чимось надто страшним. У молодої дівчини – високий рівень естрогенів. Фактично кожного місяця молочні залози готуються до вагітності, набрякають, готуються виробляти молоко. Якщо вагітність не настає, відбуваються зворотні процеси.Молочна залоза – це гормонозалежний орган. Груди болять внаслідок підвищення певного рівня гормонів. Хтось переносить ці зміни безболісно, а хтось відчуває біль.Нерідко до мамолога із скаргою на біль у молочних залозах приходять люди, біль у яких взагалі не пов'язаний із молочними залозами. Таке трапляється, наприклад, через остеохондроз. Терпне рука, болить пахова ділянка, зона між лопатками, віддає у спину. І тоді здається, що і груди болять. Але причина – не в них.Можуть бути болісні відчуття через фіброаденоми чи кісти. Кіста – це розширення молочних ходів. Незалежно від того, народжувала жінка чи не народжувала, є молочні ходи, в яких було або колись буде молоко. У них завжди є рідина, яка постійно виділяється і всмоктується. Коли цей процес порушується через гормональний збій, утворюються кісти, тобто розширення цих молочних протоків.Кіста – це не страшно. Якщо це велика кіста, то треба обстежувати і вживати заходів, бо всередині кісти може розвинутися пухлина.Пухлини, до речі, рідко болять. Якби вони боліли, було б краще. Люди б раніше ішли до лікаря. Люди виявляють пухлину тільки тоді, коли вона вже дуже масштабна.Навіть досвідчений мамолог відчуває пухлину приблизно від 8 міліметра-сантиметра. Якщо глибоко розміщена – то менше сантиметра руками не відчувається. Дуже важко пропальпувати.Це позитивно впливає на стан молочних залоз. У жінок, які годують грудьми тривалий час, рідше розвивається рак молочних залоз. Чим довше жінка годує – тим довше у неї немає місячних. Тоді молочна залоза не зазнає впливу від циклічних змін гормонального фону і тоді рідше розвивається рак.Якщо вже є стійке бажання це зробити, то варто наважуватися лише того, коли жінка вже народила дітей і більше не планує цього робити. Якщо жінка планує народжувати, то це може негативно вплинути. Бо ці імпланти тиснуть на залозисту тканину.Є два методи – коли імплант вставляють під шкіру (тоді видаляють залозисту тканину і замість неї ставлять протез) і коли під м’яз (тоді роблять спеціальну пластику і залозиста тканина частково зберігається).Якщо резюмувати: ми, мамологи, не рекомендуємо встановлення імплантів тим, хто ще не народжував.Якщо пуш-ап не стискує груди, а лише піднімає їх, то нічого страшного немає. Якщо є стиснення і порушується кровообіг в грудях, то це недобре. Правильно підібраний пуш-ап дівчині чи жінці не нашкодить.Можна. Негативного ефекту на молочну залозу лазер не має. Косметичний ефект – виражений, якщо жінці це створює дискомфорт, то варто на це наважитися.Якщо у близьких родичок (мами, сестри, бабусі) був рак молочної залози, таким дівчатам варто відвідувати мамолога вже з 20 років.Якщо ні – щорічний візит до мамолога необхідний із 25 років.Молодим дівчатам рекомендоване ультразвукове обстеження і огляд мамолога.Після 40 років – додається мамографія. Її швидше і дешевше робити, ніж УЗД. Процедура УЗД рекомендована жінкам до 40 років.Але нагадую, що щомісячно у віці від 20 років дівчина має здійснювати самообстеження грудей!Дівчачі груди на мамографії – як біла пляма. Тому у цьому немає сенсу. Більша частина молочних залоз – залозиста тканина, тобто та тканина, яка виробляє молоко. Вже після 30 років потроху відбувається заміщення цієї тканини жировою тканиною. Груди стають м’якші, змінюється їхня структура. Жирова тканина добре просвічується на рентгені, а залозиста – ні. Тому мамографію треба робити у старшому віці.Так. Для цього лише треба мати направлення від сімейного лікаря. Держава забезпечує безоплатну мамографію для жінок у віці від 40 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію