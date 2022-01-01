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Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців

Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців
В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни планують мобілізувати до 10 тисяч чоловіків.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Використовуючи введення «військового стану», в окупованому Маріуполі планують розпочати масштабну мобілізацію. За попередніми оцінками, відправити на фронт можуть до 10 тисяч чоловіків.

Також колабораційна влада тепер може «законно» відбирати майно та автівки маріупольців. Залучати жителів до будь-яких робіт без виплати заробітної плати. Жителі окупованих міст, розуміючи це, почали масово виїжджати. Серед них – маріупольці.

«Окупанти закрили виїзд у бік Запоріжжя. Тому, нажаль, у маріупольців є лише одна можливість виїхати – через територію росії. Далі через європейські країни можна повернутися до України. Тут на них чекає підтримка від мережі центрів «ЯМаріуполь». Ми готові їм надати всебічну допомогу», - Вадим Бойченко.

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Теги: Росія, Україна, війна
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