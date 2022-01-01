Як довго буде працювати мобільний зв'язок без світла

Як довго буде працювати мобільний зв'язок без світла
Мобільна мережа України на випадок відключень електроенергії має достатній запас міцності.

Що буде з інтернетом у випадку зникнення електрики на тривалий час, чи можна буде телефонувати, надсилати повідомлення, пише ТСН.ua.

Як пояснив начальник технічного департаменту Центр Vodafone Ігор Зазулик, усі базові станції мобільної мережі мають резервні джерела живлення, які автоматично вмикаються, коли припиняється електропостачання. Такі джерела живлення - батареї можуть забезпечувати роботу мобільного зв'язку в середньому протягом 4–5 годин.

Якщо і надалі не має світла, роботу мережі забезпечують генератори, якими забезпечені усі базові станції та важливі вузлові майданчики. Час роботи генератора залежить від характеристик об'экту, який він обслуговує та від поповнення пальним. Одна заправка генератора забезпечує роботу мережі від 8 годин до 2 діб.

Під час відключення світла вимикаються Wi-Fi роутери в будинках і зникає домашній інтернет - і користувачі масово переходять на мобільний. Зрозуміло, що через це мобільна мережа перевантажена. Саме тому швидкість мобільного інтернету знижується.

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Теги: мобільний зв'язок, електроенергія
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