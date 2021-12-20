У Луцьку комунальники зруйнували дорожнє покриття. ФОТО





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Після аварійного ремонту тепломережі на вул. Бенделіані, 3 а, працівники ДКП «Луцьктепло» не відновили належним чином зруйноване дорожнє покриття, що унеможливило комфортне пересування цією ділянкою дороги та зіпсувало її естетичний вигляд.



Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом видав припис особі, відповідальній за відновлення благоустрою, щодо приведення місця проведення земляних робіт до належного стану.



«У разі не виконання умов припису, на відповідальну особу буде складено протокол про адміністративне правопорушення згідно зі ст. 152 КУпАП», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку комунальники після ремонту тепломережі залишили зруйнованим дорожнє покриття на вулиці Бенделіані.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Після аварійного ремонту тепломережі на вул. Бенделіані, 3 а, працівники ДКП «Луцьктепло» не відновили належним чином зруйноване дорожнє покриття, що унеможливило комфортне пересування цією ділянкою дороги та зіпсувало її естетичний вигляд.Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом видав припис особі, відповідальній за відновлення благоустрою, щодо приведення місця проведення земляних робіт до належного стану.«У разі не виконання умов припису, на відповідальну особу буде складено протокол про адміністративне правопорушення згідно зі ст. 152 КУпАП», – йдеться в повідомленні.

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