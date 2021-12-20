У Луцьку комунальники зруйнували дорожнє покриття. ФОТО

У Луцьку комунальники зруйнували дорожнє покриття. ФОТО
У Луцьку комунальники після ремонту тепломережі залишили зруйнованим дорожнє покриття на вулиці Бенделіані.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Після аварійного ремонту тепломережі на вул. Бенделіані, 3 а, працівники ДКП «Луцьктепло» не відновили належним чином зруйноване дорожнє покриття, що унеможливило комфортне пересування цією ділянкою дороги та зіпсувало її естетичний вигляд.
У Луцьку комунальники зруйнували дорожнє покриття. ФОТО

Інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом видав припис особі, відповідальній за відновлення благоустрою, щодо приведення місця проведення земляних робіт до належного стану.

«У разі не виконання умов припису, на відповідальну особу буде складено протокол про адміністративне правопорушення згідно зі ст. 152 КУпАП», – йдеться в повідомленні.
У Луцьку комунальники зруйнували дорожнє покриття. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дорожнє покриття, комунальники, зруйнували
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Дії» з'являться дві нові послуги для переселенців
Сьогодні, 20:32
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку комунальники зруйнували дорожнє покриття. ФОТО
Сьогодні, 19:30
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 20 жовтня
Сьогодні, 18:55
Як довго буде працювати мобільний зв'язок без світла
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
Мешканець Рівного відсудив у комунальників 287 тисяч за розбите деревом авто Мешканець Рівного відсудив у комунальників 287 тисяч за розбите деревом авто
23 вересень, 12:17
Чому Луцьк «плавав» після дощу і що роблять, щоб це не повторилося. ФОТО Чому Луцьк «плавав» після дощу і що роблять, щоб це не повторилося. ФОТО
17 серпень, 22:14
Мережу замінили, а яму – не залатали: у Луцьку скаржаться на комунальників. ВІДЕО Мережу замінили, а яму – не залатали: у Луцьку скаржаться на комунальників. ВІДЕО
28 січень, 17:18
Жителі багатоповерхівки у Луцьку скаржать за сморід: що кажуть комунальники Жителі багатоповерхівки у Луцьку скаржать за сморід: що кажуть комунальники
20 грудень, 2021, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Дії» з'являться дві нові послуги для переселенців
Сьогодні, 20:32
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку комунальники зруйнували дорожнє покриття. ФОТО
Сьогодні, 19:30
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 20 жовтня
Сьогодні, 18:55
 0
Як довго буде працювати мобільний зв'язок без світла
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8