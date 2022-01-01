Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 жовтня





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі підніметься від 1°С до 11°С.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ясна погода протримається у Луцьку 21 жовтня зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 1°С до 11°С.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без опадів.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію