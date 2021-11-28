У «Дії» з'являться дві нові послуги для переселенців
Сьогодні, 20:32
У застосунку "Дія" тестують дві нові послуги для внутрішньо переміщених особ (ВПО).
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Йдеться, зокрема, про такі послуги, як:
- зміну фактичного місця проживання для переселенців, які переїхали до іншого міста,
- скасування статусу ВПО, якщо пересленці повернулися додому.
У Мінцифри закликають долучитися до бета-версії.
"Для участі в бета-тесті скасування статусу потрібно мати довідку ВПО в "Дії". А щоб долучитися до тестування зміни проживання ВПО, необхідно фізично бути там, куди ви переїхали, щоб підтвердити геолокацію, та мати довідку ВПО в "Дії", - сказано у повідомленні.
Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.
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Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Йдеться, зокрема, про такі послуги, як:
- зміну фактичного місця проживання для переселенців, які переїхали до іншого міста,
- скасування статусу ВПО, якщо пересленці повернулися додому.
У Мінцифри закликають долучитися до бета-версії.
"Для участі в бета-тесті скасування статусу потрібно мати довідку ВПО в "Дії". А щоб долучитися до тестування зміни проживання ВПО, необхідно фізично бути там, куди ви переїхали, щоб підтвердити геолокацію, та мати довідку ВПО в "Дії", - сказано у повідомленні.
Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.
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