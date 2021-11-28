У «Дії» з'являться дві нові послуги для переселенців

У «Дії» з'являться дві нові послуги для переселенців
У застосунку "Дія" тестують дві нові послуги для внутрішньо переміщених особ (ВПО).

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Йдеться, зокрема, про такі послуги, як:

- зміну фактичного місця проживання для переселенців, які переїхали до іншого міста,
- скасування статусу ВПО, якщо пересленці повернулися додому.

У Мінцифри закликають долучитися до бета-версії.

"Для участі в бета-тесті скасування статусу потрібно мати довідку ВПО в "Дії". А щоб долучитися до тестування зміни проживання ВПО, необхідно фізично бути там, куди ви переїхали, щоб підтвердити геолокацію, та мати довідку ВПО в "Дії", - сказано у повідомленні.

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.

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Теги: Дія, послуги, переселенці
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