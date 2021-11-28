У «Дії» з'являться дві нові послуги для переселенців





Про це



Йдеться, зокрема, про такі послуги, як:



- зміну фактичного місця проживання для переселенців, які переїхали до іншого міста,

- скасування статусу ВПО, якщо пересленці повернулися додому.



У Мінцифри закликають долучитися до бета-версії.



"Для участі в бета-тесті скасування статусу потрібно мати довідку ВПО в "Дії". А щоб долучитися до тестування зміни проживання ВПО, необхідно фізично бути там, куди ви переїхали, щоб підтвердити геолокацію, та мати довідку ВПО в "Дії", - сказано у повідомленні.



Долучитися до бета-тесту можна за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У застосунку "Дія" тестують дві нові послуги для внутрішньо переміщених особ (ВПО).Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.Йдеться, зокрема, про такі послуги, як:- зміну фактичного місця проживання для переселенців, які переїхали до іншого міста,- скасування статусу ВПО, якщо пересленці повернулися додому.У Мінцифри закликають долучитися до бета-версії."Для участі в бета-тесті скасування статусу потрібно мати довідку ВПО в "Дії". А щоб долучитися до тестування зміни проживання ВПО, необхідно фізично бути там, куди ви переїхали, щоб підтвердити геолокацію, та мати довідку ВПО в "Дії", - сказано у повідомленні.Долучитися до бета-тесту можна за посиланням

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