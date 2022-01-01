Росіяни замінували дамбу Каховської ГЕС і готові до теракту, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт під чужим прапором.Про це глава держави сказав у своєму зверненні до Європейської ради.Володимир Зеленський повідомив, що Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України."Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергообʼєктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати", - йшлося у зверненні Зеленського.За словами презиента, може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, адже вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища.Також повністю буде зруйнована робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито «печуться» у Москві."Ось це – справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму. А загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою. За нашою інформацією, Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської станції – там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу", - сказав Зеленський.Також президент зазначив, що потрібно направити міжнародну спостережну місію на Каховську ГЕС, повернути туди український персонал і забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби."Росія робить це, щоб влаштувати чергову операцію під фальшивим прапором – здійснити теракт і звинуватити в цьому Україну. Але ми з вами знаємо, у чому правда. Ми знаємо, що цю територію контролюють окупанти і на що вони вже були здатні. Вони самі ні перед чим не зупиняться. Але ми з вами можемо їх зупинити. Можемо зупинити настання катастрофічних наслідків. Можемо, а отже – повинні", - сказав Володимир Олександрович.