У місті на Волині школи перейшли на електронні щоденники і журнали. ВІДЕО
Сьогодні, 22:58
У нововолинських школах запрацювали електронні щоденники та журнали.
Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.
Цьогоріч освітній процес у ліцеях громади відбувається без паперових журналів та щоденників. Успішність, відвідування та домашнє завдання доступні на одному онлайн-ресурсі. Це зручно для вчителів, батьків та дітей.
Для роботи використовують платформу “Нові знання”
Підтримала впровадженя цифрових інструментів у Нововолинську програма EGAP.
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Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.
Цьогоріч освітній процес у ліцеях громади відбувається без паперових журналів та щоденників. Успішність, відвідування та домашнє завдання доступні на одному онлайн-ресурсі. Це зручно для вчителів, батьків та дітей.
Для роботи використовують платформу “Нові знання”
Підтримала впровадженя цифрових інструментів у Нововолинську програма EGAP.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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