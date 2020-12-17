У місті на Волині школи перейшли на електронні щоденники і журнали. ВІДЕО





Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.



Цьогоріч освітній процес у ліцеях громади відбувається без паперових журналів та щоденників. Успішність, відвідування та домашнє завдання доступні на одному онлайн-ресурсі. Це зручно для вчителів, батьків та дітей.



Для роботи використовують платформу “Нові знання”



Підтримала впровадженя цифрових інструментів у Нововолинську програма EGAP.



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