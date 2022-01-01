На Волині пенсіонер віддав свою автівку військовим. ВІДЕО

На Волині пенсіонер віддав свою автівку військовим. ВІДЕО
Мешканець Нововолинської громади віддав власний автомобіль марки Таврія військовим. Волонтери уже відвезли нашим захисникам подарунок від небайдужого чоловіка.

Як розповів військовий капелан Павло Гаврилюк, автомобіль подарував військовим 83-річний Іван Калюга з села Петрове, - пише БУГ.


Волонтери додали, що хоч автомобіль старенький, проте після ремонту свою задачу виконає. Військові висловлюють велику вдячність небайдужому чоловіку за такий подарунок.


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Теги: благодійність, Волинь, ЗСУ
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