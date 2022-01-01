На Волині пенсіонер віддав свою автівку військовим. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
Мешканець Нововолинської громади віддав власний автомобіль марки Таврія військовим. Волонтери уже відвезли нашим захисникам подарунок від небайдужого чоловіка.
Як розповів військовий капелан Павло Гаврилюк, автомобіль подарував військовим 83-річний Іван Калюга з села Петрове, - пише БУГ.
Волонтери додали, що хоч автомобіль старенький, проте після ремонту свою задачу виконає. Військові висловлюють велику вдячність небайдужому чоловіку за такий подарунок.
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Як розповів військовий капелан Павло Гаврилюк, автомобіль подарував військовим 83-річний Іван Калюга з села Петрове, - пише БУГ.
Волонтери додали, що хоч автомобіль старенький, проте після ремонту свою задачу виконає. Військові висловлюють велику вдячність небайдужому чоловіку за такий подарунок.
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