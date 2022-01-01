21 жовтня на Волині: гортаючи календар

21 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає волинська співачка Галина Конах (на фото).

День народження також святкують краєзнавець, публіцист, засновник і директор Музею історії сільського господарства Волині-скансену Олександр Середюк, колишній декан історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Шваб та журналістка Ірина Кабанова.

Крім того, день народження відзначає ресторатор Андрій Котищук.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

21 жовтня 1990 року – зареєстрований перший на Волині журнал «Волинь» (засновник і редактор Анатолій Якубюк).

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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