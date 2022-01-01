У Луцьку збирали російські книги, щоб здати їх на макулатуру і допомогти ЗСУ. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
На Театральному майдані Луцька 20 жовтня відбулась акція "Скажи Ні російській літературі". Її учасники збирали російську літературу, аби здати її на макулатуру.
Виручені гроші мають переказати на потреби Збройних сил України, – розповіла Суспільному одна з організаторок акції, художня керівниця Палацу культури Луцька Тетяна Шершень.
За умовами акції, усі лучани можуть принести свої книги у філії збору: це клуб "Сучасник", культурно-мистецький центр "Красне", будинок культури мікрорайону Вересневе та в Теремнівський будинок культури.
Акція спрямована проти російської літератури розпочалася із символічного перформанс за участю вихованок Луцького палацу культури.
Керівник Теремнівського будинку культури Андрій Повзун приніс на акцію російську літературу, яка зберігалася у сховищах. Каже: нею ніхто не користувався і вона вже була макулатурою.
Під час акції лучанам роздавали флаєри, щоб привернути увагу до прихованого впливу російської пропаганди.
Зі слів Тетяни Шершень, акція триватиме до 1 листопада, а тому по завершенню підіб’ють підсумки, скільки макулатури зібрали і яку суму змогли передати для ЗСУ.
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Виручені гроші мають переказати на потреби Збройних сил України, – розповіла Суспільному одна з організаторок акції, художня керівниця Палацу культури Луцька Тетяна Шершень.
За умовами акції, усі лучани можуть принести свої книги у філії збору: це клуб "Сучасник", культурно-мистецький центр "Красне", будинок культури мікрорайону Вересневе та в Теремнівський будинок культури.
Акція спрямована проти російської літератури розпочалася із символічного перформанс за участю вихованок Луцького палацу культури.
Керівник Теремнівського будинку культури Андрій Повзун приніс на акцію російську літературу, яка зберігалася у сховищах. Каже: нею ніхто не користувався і вона вже була макулатурою.
Під час акції лучанам роздавали флаєри, щоб привернути увагу до прихованого впливу російської пропаганди.
Зі слів Тетяни Шершень, акція триватиме до 1 листопада, а тому по завершенню підіб’ють підсумки, скільки макулатури зібрали і яку суму змогли передати для ЗСУ.
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