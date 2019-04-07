На Волині комунальники купили «порохотяг» для листя. ФОТО
Сьогодні, 05:27
У волинському місті працівники комунальної галузі придбали "помічника" для прибирання опалого листя.
Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.
Працівники комунальної галузі Нововолинська протягом року мають багато роботи. Цьогоріч прибирати вулиці міста від листя комунальникам буде трохи легше та швидше.
З 18 жовтня комунальники випробовують на практиці нещодавно придбаний пристрій. Він, наче порохотяг, затягує опале листя на причеп вантажівки.
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Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.
Працівники комунальної галузі Нововолинська протягом року мають багато роботи. Цьогоріч прибирати вулиці міста від листя комунальникам буде трохи легше та швидше.
З 18 жовтня комунальники випробовують на практиці нещодавно придбаний пристрій. Він, наче порохотяг, затягує опале листя на причеп вантажівки.
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