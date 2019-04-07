На Волині комунальники купили «порохотяг» для листя. ФОТО

На Волині комунальники купили «порохотяг» для листя. ФОТО
У волинському місті працівники комунальної галузі придбали "помічника" для прибирання опалого листя.

Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.

Працівники комунальної галузі Нововолинська протягом року мають багато роботи. Цьогоріч прибирати вулиці міста від листя комунальникам буде трохи легше та швидше.
На Волині комунальники купили «порохотяг» для листя. ФОТО

З 18 жовтня комунальники випробовують на практиці нещодавно придбаний пристрій. Він, наче порохотяг, затягує опале листя на причеп вантажівки.

На Волині комунальники купили «порохотяг» для листя. ФОТО
На Волині комунальники купили «порохотяг» для листя. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, прибирання, покупка
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