На Волині комунальники купили «порохотяг» для листя. ФОТО





Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.



Працівники комунальної галузі Нововолинська протягом року мають багато роботи. Цьогоріч прибирати вулиці міста від листя комунальникам буде трохи легше та швидше.



З 18 жовтня комунальники випробовують на практиці нещодавно придбаний пристрій. Він, наче порохотяг, затягує опале листя на причеп вантажівки.





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