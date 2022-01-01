Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік для жінок





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За даними парламенту, відповідний закон було повернено з підписом голови української держави у п'ятницю, 21 жовтня.



Зазначимо, що закон про добровільний військовий облік жінок було прийнято Верховною радою 7 жовтня. Згідно з документом, українки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть бути взяті на військовий облік за власним бажанням.



При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, суміжну з медичною діяльністю, повинні обов'язково стати на облік військовозобов'язаних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський підписав закон про постановку жінок на військовий облік у добровільному порядку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.За даними парламенту, відповідний закон було повернено з підписом голови української держави у п'ятницю, 21 жовтня.Зазначимо, що закон про добровільний військовий облік жінок було прийнято Верховною радою 7 жовтня. Згідно з документом, українки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть бути взяті на військовий облік за власним бажанням.При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, суміжну з медичною діяльністю, повинні обов'язково стати на облік військовозобов'язаних.

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