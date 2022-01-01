Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік для жінок

Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік для жінок
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про постановку жінок на військовий облік у добровільному порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

За даними парламенту, відповідний закон було повернено з підписом голови української держави у п'ятницю, 21 жовтня.

Зазначимо, що закон про добровільний військовий облік жінок було прийнято Верховною радою 7 жовтня. Згідно з документом, українки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть бути взяті на військовий облік за власним бажанням.

При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, суміжну з медичною діяльністю, повинні обов'язково стати на облік військовозобов'язаних.

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Теги: облік жінок, військовозобовязані
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