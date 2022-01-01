На Донеччині ЗСУ збили ворожий вертоліт Мі-8 та безпілотник окупантів
Сьогодні, 22:58
На Донеччині військовослужбовців Збройних сил України збили дві ворожі цілі.
Про це повідомляють у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.
"1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід"о 9-й та 12-й годині години відповідно, збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.
"1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід"о 9-й та 12-й годині години відповідно, збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.
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