На Донеччині ЗСУ збили ворожий вертоліт Мі-8 та безпілотник окупантів

На Донеччині ЗСУ збили ворожий вертоліт Мі-8 та безпілотник окупантів
На Донеччині військовослужбовців Збройних сил України збили дві ворожі цілі.

Про це повідомляють у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

"1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід"о 9-й та 12-й годині години відповідно, збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Україна, війна, вертоліт
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