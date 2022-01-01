На Донеччині ЗСУ збили ворожий вертоліт Мі-8 та безпілотник окупантів





Про це повідомляють у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.



"1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід"о 9-й та 12-й годині години відповідно, збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині військовослужбовців Збройних сил України збили дві ворожі цілі.Про це повідомляють у командуванні Повітряних сил Збройних сил України."1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід"о 9-й та 12-й годині години відповідно, збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

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