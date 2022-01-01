ЗСУ звільнили на Луганщині вже 9 населених пунктів: добрі новини від ВолиньPost за 1 листопада
Сьогодні, 23:35
Завершуємо перший день листопада добрими новинами. Традиційно нагадуємо про успіхи Збройних сил України та втрати ворога. Окрім того, сьогодні ми писали про старт опалювального сезону у Луцьку та системи ППО, які незабаром допомагатимуть українцям та українкам нищити рашистські ракети.
Про ці та інші позитивні новини – у щоденній підбірці:
ЗСУ визволили вже 9 населених пунктів на Луганщині, – Гайдай
"На сьогодні (31 жовтня - ред.) 9 населених пунктів деокуповано. І сподіваюся, що наші захисники з кожним тижнем цю цифру збільшуватимуть. І ми готові вже працювати, всі керівники міських та обласних військових адміністрацій давно хочуть повернутися і працювати", - зазначив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Росія втратила за добу 650 вояк та 4 гелікоптери
Українські воїни ліквідували уже 72 470 російських вояк. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:
особового складу – близько 72 470 (+650) осіб,
танків – 2698 (+12) од,
бойових броньованих машин – 5501 (+16) од,
артилерійських систем – 1730 (+2) од,
РСЗВ – 383 (+0) од,
засобів ППО – 197 (+0) од,
літаків – 276 (+1) од,
гелікоптерів – 257 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),
крилатих ракет – 397 (+45),
кораблів/катерів – 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од,
спеціальної техніки – 154 (+0).
Україна отримає від США 8 систем ППО NASAMS, – Пентагон
"США передали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом, а ще шість - буде надано пізніше. Ми також взяли на себе зобов’язання надати засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE", - заявили у Пентагоні.
Водночас, зазначається, що системи ППО Україна отримуватиме також і від інших країн.
"Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Вони були надзвичайно добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS", - додали у міноборони США.
У четвер, 3 листопада, у Луцьку стартує опалювальний сезон для населення
Днями в обласному центрі Волині розпочнеться опалювальний сезон. Затягувати, зауважив мер Луцька Ігор Поліщук, не добре, адже у садочках будуть мерзнути маленькі лучани. Тож тепло почне з'являтися уже з 3 листопада.
Де і скільки можуть заробити українські студенти у Польщі
Студентам завжди кортить підзаробити, однак поєднувати навчання з роботою – зазвичай справа не із легких. Щоправда, нині це зробити значно простіше. Зважаючи на воєнний стан, частина українців навчається дистанційно або ж оформляє у виші індивідуальний план, що передбачає вільне відвідування лекцій. А, отже, ті студенти і студентки, яким можна перетинати кордон, мають можливість там працевлаштуватися.
Оскільки в Україні тема закордонного заробітчанства не втрачає актуальності, наші журналісти вирішили з’ясувати, які вакансії та яку зарплатню пропонують українським студентам у сусідній Польщі.
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Уряд спростив процедуру пролонгації дії закордонного паспорта для українців
1 листопада уряд прийняв постанову, яка врегульовує процедуру внесення інформації до закордонного паспорта громадянина України. Українці, які вимушено перебувають за кордоном внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зможуть тепер більш оперативно продовжувати в українських дипломатичних установах строк дії закордонних паспортів, а також вносити відомості про дітей до паспортів батьків (законних представників).
Продовження строку дії паспорта та внесення даних про дітей здійснюватимуться в день звернення на безоплатній основі.
Перша автівка завдяки споживачам газу відправилась на передову
У рамках акції «Авто для ЗСУ», оголошеної в серпні, клієнти 104.ua придбали в мережі 104.ua Клієнтських просторів і сайті market.104.ua понад 3800 одиниць газового обладнання. Частина коштів від продажу обладнання пішла на купівлю пікапа для 46 десантно-штурмової бригади.
У Луцьку перукарі-волонтери безоплатно стрижуть поранених захисників
В одному з медичних закладів міста група волонтерів-перукарів організувала стрижки поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні чи реабілітації.
До Луцька їде авторка українських трилерів
Команда Міжнародного літературного фестивалю “Фронтера” продовжують серію літературних зустрічей з сучасними авторами. У неділю, 6 листопада, в Луцьк з презентацією завітає Поліна Кулакова.
На Донеччині ЗСУ збили ворожий вертоліт Мі-8 та безпілотник окупантів
На Донеччині військовослужбовців Збройних сил України збили дві ворожі цілі.
Скільки російської літератури у Луцьку здали на макулатуру. ФОТО
У Луцьку упродовж 11 днів проведення акції "Російську літературу – на макулатуру" зібрали 601 кілограм макулатури.
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Про ці та інші позитивні новини – у щоденній підбірці:
ЗСУ визволили вже 9 населених пунктів на Луганщині, – Гайдай
"На сьогодні (31 жовтня - ред.) 9 населених пунктів деокуповано. І сподіваюся, що наші захисники з кожним тижнем цю цифру збільшуватимуть. І ми готові вже працювати, всі керівники міських та обласних військових адміністрацій давно хочуть повернутися і працювати", - зазначив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Росія втратила за добу 650 вояк та 4 гелікоптери
Українські воїни ліквідували уже 72 470 російських вояк. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:
особового складу – близько 72 470 (+650) осіб,
танків – 2698 (+12) од,
бойових броньованих машин – 5501 (+16) од,
артилерійських систем – 1730 (+2) од,
РСЗВ – 383 (+0) од,
засобів ППО – 197 (+0) од,
літаків – 276 (+1) од,
гелікоптерів – 257 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),
крилатих ракет – 397 (+45),
кораблів/катерів – 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од,
спеціальної техніки – 154 (+0).
Україна отримає від США 8 систем ППО NASAMS, – Пентагон
"США передали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом, а ще шість - буде надано пізніше. Ми також взяли на себе зобов’язання надати засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE", - заявили у Пентагоні.
Водночас, зазначається, що системи ППО Україна отримуватиме також і від інших країн.
"Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Вони були надзвичайно добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS", - додали у міноборони США.
У четвер, 3 листопада, у Луцьку стартує опалювальний сезон для населення
Днями в обласному центрі Волині розпочнеться опалювальний сезон. Затягувати, зауважив мер Луцька Ігор Поліщук, не добре, адже у садочках будуть мерзнути маленькі лучани. Тож тепло почне з'являтися уже з 3 листопада.
Де і скільки можуть заробити українські студенти у Польщі
Студентам завжди кортить підзаробити, однак поєднувати навчання з роботою – зазвичай справа не із легких. Щоправда, нині це зробити значно простіше. Зважаючи на воєнний стан, частина українців навчається дистанційно або ж оформляє у виші індивідуальний план, що передбачає вільне відвідування лекцій. А, отже, ті студенти і студентки, яким можна перетинати кордон, мають можливість там працевлаштуватися.
Оскільки в Україні тема закордонного заробітчанства не втрачає актуальності, наші журналісти вирішили з’ясувати, які вакансії та яку зарплатню пропонують українським студентам у сусідній Польщі.
Натисніть на заголовок, аби прочитати текст повністю
Уряд спростив процедуру пролонгації дії закордонного паспорта для українців
1 листопада уряд прийняв постанову, яка врегульовує процедуру внесення інформації до закордонного паспорта громадянина України. Українці, які вимушено перебувають за кордоном внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зможуть тепер більш оперативно продовжувати в українських дипломатичних установах строк дії закордонних паспортів, а також вносити відомості про дітей до паспортів батьків (законних представників).
Продовження строку дії паспорта та внесення даних про дітей здійснюватимуться в день звернення на безоплатній основі.
Перша автівка завдяки споживачам газу відправилась на передову
У рамках акції «Авто для ЗСУ», оголошеної в серпні, клієнти 104.ua придбали в мережі 104.ua Клієнтських просторів і сайті market.104.ua понад 3800 одиниць газового обладнання. Частина коштів від продажу обладнання пішла на купівлю пікапа для 46 десантно-штурмової бригади.
У Луцьку перукарі-волонтери безоплатно стрижуть поранених захисників
В одному з медичних закладів міста група волонтерів-перукарів організувала стрижки поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні чи реабілітації.
До Луцька їде авторка українських трилерів
Команда Міжнародного літературного фестивалю “Фронтера” продовжують серію літературних зустрічей з сучасними авторами. У неділю, 6 листопада, в Луцьк з презентацією завітає Поліна Кулакова.
На Донеччині ЗСУ збили ворожий вертоліт Мі-8 та безпілотник окупантів
На Донеччині військовослужбовців Збройних сил України збили дві ворожі цілі.
Скільки російської літератури у Луцьку здали на макулатуру. ФОТО
У Луцьку упродовж 11 днів проведення акції "Російську літературу – на макулатуру" зібрали 601 кілограм макулатури.
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