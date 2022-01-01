ЗСУ звільнили на Луганщині вже 9 населених пунктів: добрі новини від ВолиньPost за 1 листопада

Завершуємо перший день листопада добрими новинами. Традиційно нагадуємо про успіхи Збройних сил України та втрати ворога. Окрім того, сьогодні ми писали про старт опалювального сезону у Луцьку та системи ППО, які незабаром допомагатимуть українцям та українкам нищити рашистські ракети.Про ці та інші позитивні новини – у щоденній підбірці:"На сьогодні (31 жовтня - ред.) 9 населених пунктів деокуповано. І сподіваюся, що наші захисники з кожним тижнем цю цифру збільшуватимуть. І ми готові вже працювати, всі керівники міських та обласних військових адміністрацій давно хочуть повернутися і працювати", - зазначив начальник Луганської обласної військової адміністраціїУкраїнські воїни ліквідували уже 72 470 російських вояк. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:особового складу – близько 72 470 (+650) осіб,танків – 2698 (+12) од,бойових броньованих машин – 5501 (+16) од,артилерійських систем – 1730 (+2) од,РСЗВ – 383 (+0) од,засобів ППО – 197 (+0) од,літаків – 276 (+1) од,гелікоптерів – 257 (+4) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1415 (+2),крилатих ракет – 397 (+45),кораблів/катерів – 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4143 (+15) од,спеціальної техніки – 154 (+0)."США передали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом, а ще шість - буде надано пізніше. Ми також взяли на себе зобов’язання надати засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE", - заявили у Пентагоні.Водночас, зазначається, що системи ППО Україна отримуватиме також і від інших країн."Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Вони були надзвичайно добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS", - додали у міноборони США.Днями в обласному центрі Волині розпочнеться опалювальний сезон. Затягувати, зауважив мер Луцька, не добре, адже у садочках будуть мерзнути маленькі лучани. Тож тепло почне з'являтися уже з 3 листопада.Студентам завжди кортить підзаробити, однак поєднувати навчання з роботою – зазвичай справа не із легких. Щоправда, нині це зробити значно простіше. Зважаючи на воєнний стан, частина українців навчається дистанційно або ж оформляє у виші індивідуальний план, що передбачає вільне відвідування лекцій. А, отже, ті студенти і студентки, яким можна перетинати кордон, мають можливість там працевлаштуватися.Оскільки в Україні тема закордонного заробітчанства не втрачає актуальності, наші журналісти вирішили з’ясувати, які вакансії та яку зарплатню пропонують українським студентам у сусідній Польщі.1 листопада уряд прийняв постанову, яка врегульовує процедуру внесення інформації до закордонного паспорта громадянина України. Українці, які вимушено перебувають за кордоном внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зможуть тепер більш оперативно продовжувати в українських дипломатичних установах строк дії закордонних паспортів, а також вносити відомості про дітей до паспортів батьків (законних представників).Продовження строку дії паспорта та внесення даних про дітей здійснюватимуться в день звернення на безоплатній основі.У рамках акції «Авто для ЗСУ», оголошеної в серпні, клієнти 104.ua придбали в мережі 104.ua Клієнтських просторів і сайті market.104.ua понад 3800 одиниць газового обладнання. Частина коштів від продажу обладнання пішла на купівлю пікапа для 46 десантно-штурмової бригади.В одному з медичних закладів міста група волонтерів-перукарів організувала стрижки поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні чи реабілітації.Команда Міжнародного літературного фестивалю “Фронтера” продовжують серію літературних зустрічей з сучасними авторами. У неділю, 6 листопада, в Луцьк з презентацією завітає Поліна Кулакова.На Донеччині військовослужбовців Збройних сил України збили дві ворожі цілі.У Луцьку упродовж 11 днів проведення акції "Російську літературу – на макулатуру" зібрали 601 кілограм макулатури.