Андрій Данилко заради українців продає на аукціоні легендарне авто Фредді Мерк’юрі
Сьогодні, 01:14
Український співак та продюсер Андрій Данилко, відомий за своїм амплуа Вірки Сердючки, вирішив продати легендарний автомобіль, який належав Фредді Мерк’юрі.
Про це повідомляє ТСН.
Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, який до останніх днів життя був улюбленим авто фронтмена Queen, стане центральним лотом на одному з найпрестижніших аукціонів світу Sotheby’s в Лондоні вже 5 листопада. Стартова ціна лоту заявлена в розмірі від 20 до 30 тисяч фунтів стерлінгів.
Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі / Фото: https://rmsothebys.com
Артист розповів, що вирішив продати авто, а отримані кошти перенаправити на допомогу Україні у повномасштабній війні. Уся сума від продажу машини буде перерахована на будівництво центру реабілітації та протезування для дітей і дорослих, які постраждали унаслідок бойових дій.
Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі / Фото: https://rmsothebys.com
Як раніше зазначав Данилко, Rolls-Royce він придбав ще кілька років тому та планував передати його до музею гурту Queen або залишити в якості експозиції в Україні. Втім, зараз артист вирішив, що продаж легендарної автівки принесе більшу користь країні.
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Про це повідомляє ТСН.
Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, який до останніх днів життя був улюбленим авто фронтмена Queen, стане центральним лотом на одному з найпрестижніших аукціонів світу Sotheby’s в Лондоні вже 5 листопада. Стартова ціна лоту заявлена в розмірі від 20 до 30 тисяч фунтів стерлінгів.
Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі / Фото: https://rmsothebys.com
Артист розповів, що вирішив продати авто, а отримані кошти перенаправити на допомогу Україні у повномасштабній війні. Уся сума від продажу машини буде перерахована на будівництво центру реабілітації та протезування для дітей і дорослих, які постраждали унаслідок бойових дій.
Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі / Фото: https://rmsothebys.com
Як раніше зазначав Данилко, Rolls-Royce він придбав ще кілька років тому та планував передати його до музею гурту Queen або залишити в якості експозиції в Україні. Втім, зараз артист вирішив, що продаж легендарної автівки принесе більшу користь країні.
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