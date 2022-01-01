Андрій Данилко заради українців продає на аукціоні легендарне авто Фредді Мерк’юрі

Андрій Данилко заради українців продає на аукціоні легендарне авто Фредді Мерк’юрі
Український співак та продюсер Андрій Данилко, відомий за своїм амплуа Вірки Сердючки, вирішив продати легендарний автомобіль, який належав Фредді Мерк’юрі.

Про це повідомляє ТСН.

Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, який до останніх днів життя був улюбленим авто фронтмена Queen, стане центральним лотом на одному з найпрестижніших аукціонів світу Sotheby’s в Лондоні вже 5 листопада. Стартова ціна лоту заявлена в розмірі від 20 до 30 тисяч фунтів стерлінгів.

Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі / Фото: https://rmsothebys.com
Артист розповів, що вирішив продати авто, а отримані кошти перенаправити на допомогу Україні у повномасштабній війні. Уся сума від продажу машини буде перерахована на будівництво центру реабілітації та протезування для дітей і дорослих, які постраждали унаслідок бойових дій.


Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі / Фото: https://rmsothebys.com
Як раніше зазначав Данилко, Rolls-Royce він придбав ще кілька років тому та планував передати його до музею гурту Queen або залишити в якості експозиції в Україні. Втім, зараз артист вирішив, що продаж легендарної автівки принесе більшу користь країні.

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Теги: війна, благодійність, Україна, Андрій Данилко
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