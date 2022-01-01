Андрій Данилко заради українців продає на аукціоні легендарне авто Фредді Мерк’юрі

Андрій Данилко, відомий за своїм амплуа Вірки Сердючки, вирішив продати легендарний автомобіль, який належав Фредді Мерк’юрі.



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Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, який до останніх днів життя був улюбленим авто фронтмена Queen, стане центральним лотом на одному з найпрестижніших аукціонів світу Sotheby’s в Лондоні вже 5 листопада. Стартова ціна лоту заявлена в розмірі від 20 до 30 тисяч фунтів стерлінгів.



Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі / Фото: https://rmsothebys.com

Артист розповів, що вирішив продати авто, а отримані кошти перенаправити на допомогу Україні у повномасштабній війні. Уся сума від продажу машини буде перерахована на будівництво центру реабілітації та протезування для дітей і дорослих, які постраждали унаслідок бойових дій.





Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі / Фото: https://rmsothebys.com

Як раніше зазначав Данилко, Rolls-Royce він придбав ще кілька років тому та планував передати його до музею гурту Queen або залишити в якості експозиції в Україні. Втім, зараз артист вирішив, що продаж легендарної автівки принесе більшу користь країні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український співак та продюсер, відомий за своїм амплуа Вірки Сердючки, вирішив продати легендарний автомобіль, який належав Фредді Мерк’юрі.Про це повідомляє ТСН Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, який до останніх днів життя був улюбленим авто фронтмена Queen, стане центральним лотом на одному з найпрестижніших аукціонів світу Sotheby’s в Лондоні вже 5 листопада. Стартова ціна лоту заявлена в розмірі від 20 до 30 тисяч фунтів стерлінгів.Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі / Фото: https://rmsothebys.comАртист розповів, що вирішив продати авто, а отримані кошти перенаправити на допомогу Україні у повномасштабній війні. Уся сума від продажу машини буде перерахована на будівництво центру реабілітації та протезування для дітей і дорослих, які постраждали унаслідок бойових дій.Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі / Фото: https://rmsothebys.comЯк раніше зазначав Данилко, Rolls-Royce він придбав ще кілька років тому та планував передати його до музею гурту Queen або залишити в якості експозиції в Україні. Втім, зараз артист вирішив, що продаж легендарної автівки принесе більшу користь країні.

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