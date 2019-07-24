В Україну не будуть ввозити неоригінальний коньяк

В Україну не будуть ввозити неоригінальний коньяк
З 1 листопада припиняється імпорт до України іноземної продукції з етикетками «Cognac»/«Коньяк», що не відповідає технічним умовам для цього найменування, відповідно до Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною.

Про це повідомляють у Міністерстві аграрної політики і продовольства.

Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що вступила в дію 1 вересня 2017 року, передбачає взаємний захист певної кількості географічних зазначень («ГЗ»), серед яких «Коньяк», в Україні.

Використання назви, що є ГЗ «Cognac»/«Коньяк» для продуктів, що походять з третіх країн, не відповідають технічним умовам виробництва Коньяку з цього моменту забороняється на території України.

24 січня 2022 року, в результаті прийняття нових нормативних актів, що включають захист ГЗ, найменування «Cognac» було включене до митного реєстру, що є обов’язковою умовою для введення в дію захисту ГЗ «Cognac» на території України.

Було встановлено перехідний період, щоб імпортери змогли змінити етикетки на своїй продукції, що не відповідає цьому ГЗ. Перехідний період було продовжено до 31 жовтня 2022 року (включно), враховуючи драматичні обставини в Україні.

Починаючи з 1 листопада 2022 року, корпорація «Укрвинпром» спільно з Національним міжпрофесійним бюро Коньяку (« БНІК ») є відповідальними за захист ГЗ « Cognac » на території країни і за кордоном, та будуть вживати необхідних заходів проти продукції імпортованої та представленої під найменуванням «Cognac» та/або «Коньяк», якщо вони не відповідають технічним умовам, встановленим для ГЗ «Cognac», відповідно до Угоди про Асоціацію, підписаної між ЄС та Україною.

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Теги: коньяк, імпорт, Україна
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