«Після 33-го кілометра відчуваєш кожен крок»: лучанин розповів, як здолав ультрамарафон у США

Павло Ковальський – один із чотирьох українців, учасників 47-го марафону морської піхоти США.



Забіг відбувся у Вашингтоні 30 жовтня. Про те, як спортсмен розповів, як подолав дистанцію у 42 кілометри йдеться у сюжеті



Окрім Ковальського у марафоні також брав участь ще один волинянин – Богдан Ушаков, який подолав 50 кілометрів.



Зі слів Павла Ковальського, дистанція була непростою і досить виснажливою: "після 33-го кілометра відчуваєш кожен крок, борючись із собою, з думками об’єднався з колегами із Польщі і ми разом добігали крайніх 8 км".



Марафон морської піхоти засновувався як один із способів реабілітації військовослужбовців після воєнних дій і для полегшення їхнього повернення у мирне життя, – говорить ветеран. Також марафон — данина пам’яті загиблим військовим.



"Ми бігли в честь наших загиблих захисників України, які мріяли потрапити на цей марафон ще раніше та були у складі збірної України, проте, захищаючи нашу незалежність, на жаль, загинули. Я біг за мого хорошого знайомого Ігоря Блінова", – каже Павло.







Участь у 47-му Марафоні морської піхоти США взяли 45 тисяч учасників на різних дистанціях.



Як відомо, наприкінці серпня Павло Ковальський виборов"золото" в командному заліку та "бронзу" з індивідуальному на світових змаганнях ветеранів Warrior Games.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ветеран АТО із Луцька– один із чотирьох українців, учасників 47-го марафону морської піхоти США.Забіг відбувся у Вашингтоні 30 жовтня. Про те, як спортсмен розповів, як подолав дистанцію у 42 кілометри йдеться у сюжеті Суспільного. Окрім Ковальського у марафоні також брав участь ще один волинянин – Богдан Ушаков, який подолав 50 кілометрів.Зі слів Павла Ковальського, дистанція була непростою і досить виснажливою: "після 33-го кілометра відчуваєш кожен крок, борючись із собою, з думками об’єднався з колегами із Польщі і ми разом добігали крайніх 8 км".Марафон морської піхоти засновувався як один із способів реабілітації військовослужбовців після воєнних дій і для полегшення їхнього повернення у мирне життя, – говорить ветеран. Також марафон — данина пам’яті загиблим військовим."Ми бігли в честь наших загиблих захисників України, які мріяли потрапити на цей марафон ще раніше та були у складі збірної України, проте, захищаючи нашу незалежність, на жаль, загинули. Я біг за мого хорошого знайомого Ігоря Блінова", – каже Павло.Участь у 47-му Марафоні морської піхоти США взяли 45 тисяч учасників на різних дистанціях.Як відомо, наприкінці серпня Павло Ковальський виборов"золото" в командному заліку та "бронзу" з індивідуальному на світових змаганнях ветеранів Warrior Games.

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