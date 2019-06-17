«Після 33-го кілометра відчуваєш кожен крок»: лучанин розповів, як здолав ультрамарафон у США

«Після 33-го кілометра відчуваєш кожен крок»: лучанин розповів, як здолав ультрамарафон у США
Ветеран АТО із Луцька Павло Ковальський – один із чотирьох українців, учасників 47-го марафону морської піхоти США.

Забіг відбувся у Вашингтоні 30 жовтня. Про те, як спортсмен розповів, як подолав дистанцію у 42 кілометри йдеться у сюжеті Суспільного.

Окрім Ковальського у марафоні також брав участь ще один волинянин – Богдан Ушаков, який подолав 50 кілометрів.

Зі слів Павла Ковальського, дистанція була непростою і досить виснажливою: "після 33-го кілометра відчуваєш кожен крок, борючись із собою, з думками об’єднався з колегами із Польщі і ми разом добігали крайніх 8 км".

Марафон морської піхоти засновувався як один із способів реабілітації військовослужбовців після воєнних дій і для полегшення їхнього повернення у мирне життя, – говорить ветеран. Також марафон — данина пам’яті загиблим військовим.

"Ми бігли в честь наших загиблих захисників України, які мріяли потрапити на цей марафон ще раніше та були у складі збірної України, проте, захищаючи нашу незалежність, на жаль, загинули. Я біг за мого хорошого знайомого Ігоря Блінова", – каже Павло.



Участь у 47-му Марафоні морської піхоти США взяли 45 тисяч учасників на різних дистанціях.

Як відомо, наприкінці серпня Павло Ковальський виборов"золото" в командному заліку та "бронзу" з індивідуальному на світових змаганнях ветеранів Warrior Games.

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Теги: ультрамарафон, США, спорт, Луцьк, реабілітація
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