Постачання Україні ППО – пріоритет для США і союзників, – Пентагон

Постачання Україні ППО – пріоритет для США і союзників, – Пентагон
Уряд Сполучених Штатів, а також країн-союзників та партнерів опрацьовують у пріоритетному порядку можливості для забезпечення України системами протиповітряної оборони на тлі масованих ракетних ударів з боку РФ.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу в Пентагоні речник оборонного відомства США Патрік Райдер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Що стосується протиповітряних засобів, це продовжує бути пріоритетом для уряду США, для міністерства оборони – щоби працювати тісно з українською стороною, а також нашими союзниками й партнерами, щоб забезпечити їх (Україну – ред.) додатковими засобами ППО», - зауважив представник Міноборони США.

Він зазначив, що «дуже скоро» в Україні вже будуть розгорнуті перші комплекси NASAMS, і про це оголосить українська сторона. Водночас, зауважив Райдер, Сполучені Штати продовжать вивчати можливості, як можна посилити цю підтримку України.

Паралельно, за його словами, Пентагон, а також міністр оборони США Ллойд Остін особисто продовжують контактувати із союзниками й партнерами. Метою цих переговорів є визначення, які інші оборонні можливості є наявними як на оборонних складах, так і на підприємствах у цих країнах, які можна негайно поставити Україні.

Як повідомляв Укрінформ, минулої п'ятниці Міноборони США підтвердило, що українські військові фахівці вже проходять навчання за програмою підготовки для роботи на системах протиповітряної оборони NASAMS, яка завершиться найближчим часом, після чого системи будуть передані Україні.

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Теги: Україна, світ, допомога, війна, росія
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