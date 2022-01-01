ЄС виділив понад 25 мільйонів євро на підтримку енергосистеми України
Сьогодні, 07:33
Європейський Союз виділив Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми і надав енергообладнання.
Про це йдеться в заяві Єврокомісії, пише УНН.
“ЄС і його країни-члени поставили Україні енергетичне обладнання на мільйони євро, однак рівень підтримки має бути терміново збільшений. На додаток до обладнання ЄС виділив 25,5 млн євро, щоб покрити екстрені потреби енергосистеми”, — йдеться в заяві.
Повідомляється, що найближчими днями, спільно Єврокомісією та міністерством енергетики України, буде запущено цільову кампанію з мобілізації подальшої підтримки з боку приватного сектору.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз працює з Україною, щоб відремонтувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну, надавши екстрену допомогу в розмірі 1 мільярд євро.
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Про це йдеться в заяві Єврокомісії, пише УНН.
“ЄС і його країни-члени поставили Україні енергетичне обладнання на мільйони євро, однак рівень підтримки має бути терміново збільшений. На додаток до обладнання ЄС виділив 25,5 млн євро, щоб покрити екстрені потреби енергосистеми”, — йдеться в заяві.
Повідомляється, що найближчими днями, спільно Єврокомісією та міністерством енергетики України, буде запущено цільову кампанію з мобілізації подальшої підтримки з боку приватного сектору.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз працює з Україною, щоб відремонтувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну, надавши екстрену допомогу в розмірі 1 мільярд євро.
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Коментарі 1
О даа,якби ми знали де ці гроші осядуть та в яких карманах
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