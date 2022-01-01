ЄС виділив понад 25 мільйонів євро на підтримку енергосистеми України

ЄС виділив понад 25 мільйонів євро на підтримку енергосистеми України
Європейський Союз виділив Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми і надав енергообладнання.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії, пише УНН.

“ЄС і його країни-члени поставили Україні енергетичне обладнання на мільйони євро, однак рівень підтримки має бути терміново збільшений. На додаток до обладнання ЄС виділив 25,5 млн євро, щоб покрити екстрені потреби енергосистеми”, — йдеться в заяві.

Повідомляється, що найближчими днями, спільно Єврокомісією та міністерством енергетики України, буде запущено цільову кампанію з мобілізації подальшої підтримки з боку приватного сектору.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз працює з Україною, щоб відремонтувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну, надавши екстрену допомогу в розмірі 1 мільярд євро.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, підтримка, енергосистема, війна, ЄС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
О даа,якби ми знали де ці гроші осядуть та в яких карманах
Відповісти
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти наступають на трьох напрямках: ЗСУ дають відсіч. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:44
«Найкраща мотивація – рідні та побратими», – зв`язківець волинської бригади
Сьогодні, 08:35
ЄС виділив понад 25 мільйонів євро на підтримку енергосистеми України
Сьогодні, 07:33
Постачання Україні ППО – пріоритет для США і союзників, – Пентагон
Сьогодні, 06:31
«Після 33-го кілометра відчуваєш кожен крок»: лучанин розповів, як здолав ультрамарафон у США
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України
20 жовтень, 13:10
Президенти 9 країн НАТО закликають збільшити військову допомогу Україні Президенти 9 країн НАТО закликають збільшити військову допомогу Україні
02 жовтень, 14:34
Rammstein підняли прапор України на концерті у Польщі Rammstein підняли прапор України на концерті у Польщі
17 липень, 19:33
Євросоюз може надати Україні 500 мільйонів євро допомоги Євросоюз може надати Україні 500 мільйонів євро допомоги
13 липень, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти наступають на трьох напрямках: ЗСУ дають відсіч. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:44
 0
«Найкраща мотивація – рідні та побратими», – зв`язківець волинської бригади
Сьогодні, 08:35
 0
ЄС виділив понад 25 мільйонів євро на підтримку енергосистеми України
Сьогодні, 07:33
 0
Постачання Україні ППО – пріоритет для США і союзників, – Пентагон
Сьогодні, 06:31
 0
«Після 33-го кілометра відчуваєш кожен крок»: лучанин розповів, як здолав ультрамарафон у США
Сьогодні, 05:28
 0
Медіа
відео
1/8