«Найкраща мотивація – рідні та побратими», – зв`язківець волинської бригади

Зв`язківець 14 окремої механізовано бригади імені князя Романа Великого Ігор вже не один рік служить у підрозділі і переконаний, що від його ділянки роботи на війні залежить багато.Про це повідомляють на сторінці підрозділу у фейсбуці."Найважливіше для зв’язківця – кусачки, щоб «перекусити» дроти і кабелі. Зокрема, ворожі", - сміється Ігор, жартома розповідаючи про свою роботу.За неймовірною посмішкою і життєрадісністю воїна стоїть багаторічна служба у нашій Князівській 14 ОМБр, місяці повномасштабної війни і виснажлива робота, нерідко під обстрілами, - для того, аби бригада була зі зв’язком."Встановлення та налагодження систем зв’язку – це завжди ризик, адже працюємо там, де ворог нас бачить і може «дістати». Тож кожен із нас розуміє, на що йде. А водночас, розуміємо, як багато залежить від нашої роботи, від того, чи впораємося з завданням: управління підрозділами бригади, комунікація та координація дій між підрозділами, виконання ними бойових завдань, а отже, й хід війни і наша Перемога. Тому кожен із нас робить те, що повинен, для досягнення спільної мети – звільнення України від окупантів", - розповідає військовослужбовець.Найкраща мотивація, зізнається Ігор, це рідні, які чекають на нього вдома - дружина з якою нещодавно взяв шлюб, мама, сестра. А ще побратими, які поряд, яким ти довіряєш своє життя, і які довіряють тобі свої."Найперше, що зроблю після Перемоги – обійму своїх рідних. А Перемога – вже скоро", - змовницьки ділиться Ігор, поправляючи в бронежилеті кусачки. І йому неможливо не вірити.