Курс валют у Луцьку 2 листопада

Курс валют у Луцьку 2 листопада
2 листопада долара купують за 40, 15 а продають за 40,35.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 39.15, а продають за 39,45.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.15, а продають за 8,35.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку сталася пожежа у житловому будинку
Сьогодні, 09:18
У луцькому ЦНАПі одружився військовослужбовець. ФОТО
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 2 листопада
Сьогодні, 09:00
Сьогодні на Волині не буде планових відключень світла
Сьогодні, 08:59
Окупанти наступають на трьох напрямках: ЗСУ дають відсіч. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:44
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 23 жовтня Курс валют у Луцьку 23 жовтня
23 жовтень, 09:56
Курс валют у Луцьку 21 жовтня Курс валют у Луцьку 21 жовтня
21 жовтень, 09:00
Курс валют у Луцьку 11 жовтня Курс валют у Луцьку 11 жовтня
11 жовтень, 09:05
Курс валют у Луцьку 2 жовтня Курс валют у Луцьку 2 жовтня
02 жовтень, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Деякі будинки у Луцьку знову залишилися без світла: назвали причину
Сьогодні, 10:02
 0
У волинській теробороні служить митець «Хоттабич». ФОТО
Сьогодні, 10:00
 0
За добу ЗСУ вбили 800 окупантів
Сьогодні, 09:40
 0
Вночі українські військові збили 12 з 13 дронів-камікадзе Shahed-136
Сьогодні, 09:30
 0
У Луцьку сталася пожежа у житловому будинку
Сьогодні, 09:18
 0
Медіа
відео
1/8