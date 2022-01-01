Вночі українські військові збили 12 з 13 дронів-камікадзе Shahed-136
Сьогодні, 09:30
Під час ворожої атаки в ніч з 1 на 2 листопада повітряні сили збили 12 з 13 дронів-камікадзе "Shahed-136".
Про це інформує Командування повітряних сил.
12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищила протиповітряна оборона у східних та центральних областях держави.
Шість БпЛА збили зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи повітряного командування "Схід".
Ще шість збили у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.
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Про це інформує Командування повітряних сил.
12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищила протиповітряна оборона у східних та центральних областях держави.
Шість БпЛА збили зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи повітряного командування "Схід".
Ще шість збили у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.
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