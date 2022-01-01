Вночі українські військові збили 12 з 13 дронів-камікадзе Shahed-136

Вночі українські військові збили 12 з 13 дронів-камікадзе Shahed-136
Під час ворожої атаки в ніч з 1 на 2 листопада повітряні сили збили 12 з 13 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про це інформує Командування повітряних сил.

12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищила протиповітряна оборона у східних та центральних областях держави.

Шість БпЛА збили зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи повітряного командування "Схід".

Ще шість збили у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.

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Теги: дрони-камікадзе, знищили
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