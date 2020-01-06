Волинян закликають здавати кров: хто може стати донором

Волинян закликають здавати кров: хто може стати донором
За останні вісім місяців дії воєнного стану необхідність у здачі крові зросла.

Про це Суспільному розповіла очільниця медустанови Валентина Крам.

З її слів, потреба у донорській крові збільшилась, бо на територіях бойових дій центри крові не функціонують.

Як працює обласний центр служби крові

Волинський обласний центр крові працює щодня з 8:30, забір крові здійснюють до 13:00. Субота та неділя – вихідні.

Тут заготовляють цільну кров, плазму і тромбоцитну масу. Для цього є усе необхідне оснащення, – говорить Валентина Крам.
Волинян закликають здавати кров: хто може стати донором

З її слів, потреба в донорах є постійно, адже на територіях бойових дій центри крові не функціонують. Додає: кількість здач крові з початком повномасштабної війни збільшилась.

Що потрібно знати донорам

Бути донором може людина без хронічних захворювань та вагою понад 50 кілограмів, — розповідає терапевт Вадим Шепшелей. Також необхідно не хворіти впродовж місяця.

Перед самою здачею крові зранку треба поснідати. Сніданок має бути легкий, без жирного, смаженого та молочного, – говорить лікар. Додає: бажано вранці випити солодкого чаю з печивом. Також дві доби не можна вживати алкоголь, не можна курити та пити каву.
Волинян закликають здавати кров: хто може стати донором

Для здачі тромбоцитної маси центр крові приймає тільки чоловіків. Донорам з собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код, якщо це ID-картка - то довідку про місце реєстрації.

Хто здає кров

Зінаїда Казалюк працює в центрі служби крові операційною медсестрою. Розповідає, що перша донація була з цікавості – хотіла знати, що відчувають донори. В результаті кров і плазму здавала вже понад 47 разів. Зараз, – каже медикиня, – необхідність донацій розуміє і відчуває особливо гостро, адже воює її брат.

Як розповіла медична директорка Валентина Крам, при потребі працівники обласного центру служби крові звертаються до постійних донорів, які ніколи не відмовляють. Допомагають і медзаклади області, які організовують приїзд донорів на здачу.

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Теги: Волинь, донор, кров
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