Коли у будинки лучан дадуть опалення
Сьогодні, 11:14
Сьогодні, 3 листопада, у Луцьку розпочинається опалювальний сезон, адже з понеділка, 7 листопада, синоптики прогнозують стійке зниження температури.
Проте тепло з'явиться не відразу у всіх будинках та закладах. Процес запуску опалення може зайняти декілька днів. Про це виданню ВСН розповів речник державного комунального підприємства «Луцьктепло» Антон Безносиков.
«Сьогодні, 3 листопада, стартує повноцінний опалювальний сезон. Попередньо деякі медичні заклади уже отримували тепло. Зараз же усі об'єкти переводять в зимовий режим. Першочергово тепло піде в освітні та медичні заклади. Від завтра й у вихідні розпочнеться робота по подачі тепла населенню», - зазначив речник.
Також за його словами з кожним роком статистика по аварійних випадках зростає. Цьогоріч була вказівка від міського голови Луцька забезпечити максимально швидке й ефективне усунення аварійних випадків.
«Ми сформували 10 аварійних бригад для усунення можливих витоків. А далі будемо дивитися по ситуації. Крім того, раніше створили аварійний запас труб та докуповували потрібні. А також протягом міжопалювального сезону ремонтували мережі у межах можливостей», - розповів Антон Безносиков.
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Проте тепло з'явиться не відразу у всіх будинках та закладах. Процес запуску опалення може зайняти декілька днів. Про це виданню ВСН розповів речник державного комунального підприємства «Луцьктепло» Антон Безносиков.
«Сьогодні, 3 листопада, стартує повноцінний опалювальний сезон. Попередньо деякі медичні заклади уже отримували тепло. Зараз же усі об'єкти переводять в зимовий режим. Першочергово тепло піде в освітні та медичні заклади. Від завтра й у вихідні розпочнеться робота по подачі тепла населенню», - зазначив речник.
Також за його словами з кожним роком статистика по аварійних випадках зростає. Цьогоріч була вказівка від міського голови Луцька забезпечити максимально швидке й ефективне усунення аварійних випадків.
«Ми сформували 10 аварійних бригад для усунення можливих витоків. А далі будемо дивитися по ситуації. Крім того, раніше створили аварійний запас труб та докуповували потрібні. А також протягом міжопалювального сезону ремонтували мережі у межах можливостей», - розповів Антон Безносиков.
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Коментарі 1
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