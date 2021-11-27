Що кажуть волинські аграрії про цьогорічний борщовий набір. ВІДЕО

Що кажуть волинські аграрії про цьогорічний борщовий набір. ВІДЕО
На Волині через негоду врожай цього року збирають пізніше. Зосередились, зауважують, на борщовому наборі.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Цього сезону чимало аграріїв зосередилися на борщовому наборі. Керівник фермерського господарства Руслан Хомич саджав картоплю, буряки, моркву. Бульбу, яку зібрали дуже пізно, уже підсушують в засіках.

"Врожай не дуже великий, бо дуже багато пошкодженої картоплі. Морква і буряк не скажу, що шалений врожай, але він є. Буряк ще не продавали, була реалізація моркви, 3 тони продали моркви, а все решту поки що роздаємо, хлопці просять на передку", – говорить фермер.

На заваді стала погода – каже Руслан Хомич. "Все стоїть. Сьогодні вийшов комбайн і поламався, дощі сильно переривають. Дуже велика волога, от видно по буряках все заліплено", – додає чоловік.

Жителька села Кроватка Наталія Захарчук буряки та моркву уже зібрала. Каже: врожай цього року гірший, ніж торік.

"Щось погнило, щось поїло, то все, що лишилося. Я зазвичай сію 6 рядків, то мені вистачає на всю зиму прокормити дві корови. Біля нього треба ходити, а чоловік зараз на війні, самій тяжко", – каже господиня.


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Теги: Борщовий набір, овочі
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