Волинський «афганець» допомагав нищити російські колони в Бородянці, втік від окупантів і служить в теробороні

Уродженець Волині Анатолій Йосипович служив строкову службу в Афганістані, потім переїхав з рідного села на Київщину, в містечко Бородянка. Тут він і зустрів російських окупантів і почав з ними боротися.Про це повідомляють на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.Головний сержант Анатолій Йосипович має позивний «Афганець». Адже у 1986-1989 роках проходив строкову службу в Афганістані (м.Асадабад, 334 батальйон спеціального призначення). Родом чоловік з Волині, але вже давно проживав у м.Бородянка Київської області.Вранці 27 лютого 2022 року, дізнавшись про наближення до Бородянки ворожої колони із 362 одиниць техніки, Анатолій Йосипович зателефонував у СБУ і зголосився бути корегувальником артилерійського вогню. Його оперативно «звели» напряму з артилеристами…Спочатку мав пункт спостереження на горищі, потім облаштував «льожку» в лісі. Був запеленгований ворогом (інформацію передавав за допомогою звичайного «мобільника») і накритий вогнем, перебрався на іншу «льожку»…За наводкою «Афганця» протягом 27-28 лютого було знищено 117 одиниць ворожої техніки. Нагороджений відзнакою «За честь і славу».До речі, тоді – в кінці лютого-на початку березня – окупанти вже впевнено «взяли слід» нашого героя. Але бувалому у бувальцях спецпризначенцю кілька разів вдавалося буквально вислизати з рук ворогів.Зумівши виїхати на Галичину, чоловік відразу пішов до військкомату – але з огляду на вік 50+ його погодилися лише «взяти на список»… Відтак пан Анатолій подався у рідне село до матері, звідкіля таки мобілізувався до Волинської бригади тероборони.До речі, Анатолій Йосипович має шестеро дітей (четверо з яких – неповнолітні), а його старший син нині також боронить Україну зі зброєю в руках.А ще у цивільному житті «Афганець» упродовж 18 років працював льотчиком-інструктором-парашутистом. Здійснив 1898 стрибків з парашутом.Тож, звісно, після Перемоги про цього чолов’ягу знімуть крутезний-прекрутезний фільм, який збиратиме повнісінькі глядацькі зали!