Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 листопада





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 6°С до 13°С.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, невеликий дощ.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 листопада хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Увечері йтиме дощ.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 6°С до 13°С.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, невеликий дощ.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13° тепла.

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