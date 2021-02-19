В Україні зросли ціни на картоплю

В Україні зросли ціни на картоплю
В Україні вперше від початку осені після тритижневого здешевлення почали активно зростати ціни на картоплю.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Зазначається, що головною причиною такої тенденції стало збільшення попиту на цю продукцію та загальне скорочення у господарствах запасів картоплі, непридатного для тривалого зберігання.

Так, сьогодні ціни на якісну картоплю варіюються вже в межах 5-9 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Водночас більшість великих виробників продовжують стримувати продажі картоплі, що своєю чергою тільки сприяє зростанню цін. За словами, самих фермерів, цього сезону також дуже високий відсоток некондиційної продукції, яка не придатна до закладки на тривале зберігання.

Таким чином сьогодні картопля в Україні вже в середньому в 1,5 рази дорожча, ніж за аналогічний період минулого року.

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Теги: картопля, ціни
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