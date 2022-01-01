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Зеленський про втрати Росії на війні: у 10 разів перевищують наші

Зеленський про втрати Росії на війні: у 10 разів перевищують наші
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія під час повномасштабної війни проти України зазнала приголомшливих втрат в особовому складі та артилерії.

Про це пише УНІАН з посиланням на інтерв’ю Зеленського CNN.

За його оцінками, Росія зазнала "в 10 разів" більше втрат, ніж Україна. Очільник української держави додав, що він не може назвати точні цифри, та існує "дуже значна різниця" між втратами двох країн.

Зеленський також сказав, що небажання України кидати людей як "гарматне м’ясо" - ще одна причина, з якої вона не зазнала стільки втрат, як Росія.

"Коли ми просимо наших партнерів про артилерію чи бронетехніку, то це не тільки зброя, а насамперед захист наших військових", – додав президент України.

Український лідер звернув увагу на те, що артилерія, надана Україні США та Європою, змогла "зламати" наступ російських військ.

"Ми їх зупинили, ми деокупували значну частину нашої території. І цьому дійсно допомогла артилерія і нові технології", – наголосив очільник української держави.

Нагадаємо, що за минулу добу українські воїни ліквідували ще 740 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 листопада орієнтовно склали 78 тисяч 690 осіб.

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Теги: Росія, Україна, війна
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