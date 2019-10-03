На які продукти ціни продовжують зростати
Сьогодні, 13:40
З початку війни українці відчувають постійний ріст цін на продукти. Він зумовлений зростанням вартості енергоносіїв, коливанням долара та підвищеними витратами на логістику.
Втім, логістичні шляхи налагоджуються та українська економіка потрохи стабілізується. В першу чергу подорожчають продукти, виробництво та зберігання яких потребують великих затрат електроенергії.
Про це інформує 24 канал.
В першу чергу це мʼясні та молочні продукти, а також кондитерські вироби. Також подорожчає аграрна продукція, яка взимку потребуватиме додаткових витрат на зберігання.
Однак ціна на гречку навпаки зменшиться. Ця динаміка триває з вересня і продовжиться через те, що новий врожай ще цілком не був поставлений до магазинів через погану погоду. Найближчим часом завдяки збільшенню пропозиції гречка буде коштувати близько 60-55 гривень.
Наразі немає підстав прогнозувати можливу нестачу якихось продуктів, але багато залежатиме від поведінки ворога та стабільності подачі електроенергії. Важливим є уникнення штучного ажіотажу, який може спустошити полиці та спричинити ще більше зростання цін.
Прогноз НБУ щодо цін
За прогнозом Нацбанку України ціни на продукти в найближчі місяці зростатимуть високими темпами.
Інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься та перевищить 50% у наступні два квартали.
У 2023 році продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних і логістичних зв’язків, надходженню на ринок нових вищих врожаїв, у тому числі з південних областей країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Втім, логістичні шляхи налагоджуються та українська економіка потрохи стабілізується. В першу чергу подорожчають продукти, виробництво та зберігання яких потребують великих затрат електроенергії.
Про це інформує 24 канал.
В першу чергу це мʼясні та молочні продукти, а також кондитерські вироби. Також подорожчає аграрна продукція, яка взимку потребуватиме додаткових витрат на зберігання.
Однак ціна на гречку навпаки зменшиться. Ця динаміка триває з вересня і продовжиться через те, що новий врожай ще цілком не був поставлений до магазинів через погану погоду. Найближчим часом завдяки збільшенню пропозиції гречка буде коштувати близько 60-55 гривень.
Наразі немає підстав прогнозувати можливу нестачу якихось продуктів, але багато залежатиме від поведінки ворога та стабільності подачі електроенергії. Важливим є уникнення штучного ажіотажу, який може спустошити полиці та спричинити ще більше зростання цін.
Прогноз НБУ щодо цін
За прогнозом Нацбанку України ціни на продукти в найближчі місяці зростатимуть високими темпами.
Інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься та перевищить 50% у наступні два квартали.
У 2023 році продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних і логістичних зв’язків, надходженню на ринок нових вищих врожаїв, у тому числі з південних областей країни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія відкинула умови до переговорів з Україною
Сьогодні, 13:59
На які продукти ціни продовжують зростати
Сьогодні, 13:40
Зеленський нагородив волинянина, який звільняв Херсонщину. ФОТО
Сьогодні, 13:26
На Херсонщині загинув сапер з Волині Артемій Голодюк
Сьогодні, 12:57
Медіа