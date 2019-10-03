На які продукти ціни продовжують зростати







Втім, логістичні шляхи налагоджуються та українська економіка потрохи стабілізується. В першу чергу подорожчають продукти, виробництво та зберігання яких потребують великих затрат електроенергії.



Про це інформує



В першу чергу це мʼясні та молочні продукти, а також кондитерські вироби. Також подорожчає аграрна продукція, яка взимку потребуватиме додаткових витрат на зберігання.



Однак ціна на гречку навпаки зменшиться. Ця динаміка триває з вересня і продовжиться через те, що новий врожай ще цілком не був поставлений до магазинів через погану погоду. Найближчим часом завдяки збільшенню пропозиції гречка буде коштувати близько 60-55 гривень.



Наразі немає підстав прогнозувати можливу нестачу якихось продуктів, але багато залежатиме від поведінки ворога та стабільності подачі електроенергії. Важливим є уникнення штучного ажіотажу, який може спустошити полиці та спричинити ще більше зростання цін.



Прогноз НБУ щодо цін



За прогнозом Нацбанку України ціни на продукти в найближчі місяці зростатимуть високими темпами.



Інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься та перевищить 50% у наступні два квартали.



У 2023 році продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних і логістичних зв’язків, надходженню на ринок нових вищих врожаїв, у тому числі з південних областей країни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку війни українці відчувають постійний ріст цін на продукти. Він зумовлений зростанням вартості енергоносіїв, коливанням долара та підвищеними витратами на логістику.Втім, логістичні шляхи налагоджуються та українська економіка потрохи стабілізується. В першу чергу подорожчають продукти, виробництво та зберігання яких потребують великих затрат електроенергії.Про це інформує 24 канал. В першу чергу це мʼясні та молочні продукти, а також кондитерські вироби. Також подорожчає аграрна продукція, яка взимку потребуватиме додаткових витрат на зберігання.Однак ціна на гречку навпаки зменшиться. Ця динаміка триває з вересня і продовжиться через те, що новий врожай ще цілком не був поставлений до магазинів через погану погоду. Найближчим часом завдяки збільшенню пропозиції гречка буде коштувати близько 60-55 гривень.Наразі немає підстав прогнозувати можливу нестачу якихось продуктів, але багато залежатиме від поведінки ворога та стабільності подачі електроенергії. Важливим є уникнення штучного ажіотажу, який може спустошити полиці та спричинити ще більше зростання цін.За прогнозом Нацбанку України ціни на продукти в найближчі місяці зростатимуть високими темпами.Інфляція сирих продуктів надалі прискорюватиметься та перевищить 50% у наступні два квартали.У 2023 році продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних і логістичних зв’язків, надходженню на ринок нових вищих врожаїв, у тому числі з південних областей країни.

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