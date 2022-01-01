У прикордонному районі на Волині попереджають про вибухи: працюватимуть військові





Про це Юрій Погуляйко.



"Інформація для жителів Камінь-Каширського району. Упродовж дня сьогодні на півночі району проводитимуться вибухові роботи. Не хвилюйтеся, це працюватимуть наші військові", - написав Юрій Погуляйко.



Зберігайте спокій та вірте в ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у Камінь-Каширському районі сьогодні, 14 листопада, буде чутно вибухи.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Інформація для жителів Камінь-Каширського району. Упродовж дня сьогодні на півночі району проводитимуться вибухові роботи. Не хвилюйтеся, це працюватимуть наші військові", - написав Юрій Погуляйко.Зберігайте спокій та вірте в ЗСУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію