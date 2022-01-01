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У прикордонному районі на Волині попереджають про вибухи: працюватимуть військові

У прикордонному районі на Волині попереджають про вибухи: працюватимуть військові
На Волині у Камінь-Каширському районі сьогодні, 14 листопада, буде чутно вибухи.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Інформація для жителів Камінь-Каширського району. Упродовж дня сьогодні на півночі району проводитимуться вибухові роботи. Не хвилюйтеся, це працюватимуть наші військові", - написав Юрій Погуляйко.

Зберігайте спокій та вірте в ЗСУ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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