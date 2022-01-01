У прикордонному районі на Волині попереджають про вибухи: працюватимуть військові
Сьогодні, 15:03
На Волині у Камінь-Каширському районі сьогодні, 14 листопада, буде чутно вибухи.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Інформація для жителів Камінь-Каширського району. Упродовж дня сьогодні на півночі району проводитимуться вибухові роботи. Не хвилюйтеся, це працюватимуть наші військові", - написав Юрій Погуляйко.
Зберігайте спокій та вірте в ЗСУ.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Інформація для жителів Камінь-Каширського району. Упродовж дня сьогодні на півночі району проводитимуться вибухові роботи. Не хвилюйтеся, це працюватимуть наші військові", - написав Юрій Погуляйко.
Зберігайте спокій та вірте в ЗСУ.
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