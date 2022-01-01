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Зенітні ракетні комплекси NASAMS уже захищають українське небо, — ЗСУ

Зенітні ракетні комплекси NASAMS уже захищають українське небо, — ЗСУ
Зенітні ракетні комплекси NASAMS уже захищають українське небо. А невдовзі українську протиповітряну оборону посилять американські самохідні зенітно-ракетні системи Avenger.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це дуже гарні і хороші новини для нас. Не лише один IRIS-T, який боронить південь країни, але й NASAMS долучається до захисту українського неба", — сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Також, за його інформацією, українську ППО підсилять американські системи Avenger.

«Ті ж самі Avenger, які нам поставили наші американські партнери, які мають власний радар, які можуть ефективно працювати одразу 8 ракетами Stinger на їхній базі, які є надзвичайно мобільними. Вони теж будуть працювати разом з нашими комплексами і NASAMS, і IRIS-T в єдиному інформаційному полі, що значно підсилить наші бойові спроможності», — заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він також поточнив, що наразі єдина система IRIS-T, що діє в Україні, знищила 100% відсотків цілей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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