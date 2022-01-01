ЗСУ звільнили більше половини загарбаних територій: добрі новини від ВолиньPost за 14 листопада
14 листопад, 22:30
Війна в Україні досі триває, та перемоги на фронті ми маємо щодня! Наші захисники та захисниці продовжують боротися завдяки безмежній вірі та потужній праці кожного українця.
Тому ми щодня маємо добрі новини. Наприклад, сьогодні, 14 листопада, ми писали про таке:
ЗСУ звільнили Макіївку на Луганщині
Збройні сили України звільнили село Макіївка, де знищили батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, у Красноріченській селищній громаді Сватівського району.
Секретами поділився дід: костоправ з Волині рятує бійців
У волинському селі Бірки на Любешівщині й досі тужать за своїм лікарем, костоправом Іваном Довгуном, який помер шість років тому. Він прийняв 600 пологів (не було жодної смерті!), ставив на ноги неходячих, лікував хвороби хребта, грижі, підорву, головний біль, курців… Свої медичні знання, навички з мануальної терапії та досвід з травництва Іван Довгун передав внукові Івану Сергійчуку. Тепер і він – знаний на Волині костоправ.
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ЗСУ вже знищили більше 81 300 окупантів
Із початком повномасштабної війни українські воїни ліквідували близько 81 370 рашистів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 81 370 (+510) осіб,
- танків ‒ 2848 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5748 (+6) од,
- артилерійських систем – 1839 (+2) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 206 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2),
- крилатих ракет ‒ 399 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од,
- спеціальної техніки ‒ 160 (+0).
Зеленський нагородив волинянина, який звільняв Херсонщину. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсон, де зустрівся з українськими військовими, які звільняли місто. Глава держави нагородив мужніх захисників. Серед них – і волинянин.
Сержант, командир відділення 35-ї окремої десантно-штурмової бригади морської піхоти Олександр Наход отримав з рук президента заслужену нагороду - орден "За мужність" III-го ступеня.
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Михайло Кузьмич та Віктор Макаревич – медійники. До початку повномасштабної війни обидва займалися улюбленим: Михайло був телеведучим та продюсером, Віктор – оператором. Утім наступ Росії змінив життя обох волинян докорінно. Усвідомивши, що країна як ніколи потребує надійного захисту, чоловіки вирішили піти до війська.
Один – спецпризначенець, інший – відстежує у небі ворожі цілі. Вони перебувають у різних куточках України, та працюють заради спільної мети – перемоги над російськими загарбниками.
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ЗСУ звільнили більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого
Збройні Сили України звільнили вже більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого 2022 року.
Після зачистки правого берега Дніпра ЗСУ сумарно звільнили 52,5% окупованих з лютого 2022-го територій. Станом на 14 листопада 2022, за оцінкою DefMon, українські сили звільнили майже 78 тис км² своєї території.
У Луцьку медики повернули до життя 46-річного чоловіка після зупинки серця
Ефективні реанімаційні заходи, уміння медичного персоналу, використання дефібрилятора дали можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.
Пацієнта у стабільному стані доставили та госпіталізували до профільного закладу охорони здоров’я.
Канада надасть Україні 400 млн доларів військової допомоги
Канада додатково надасть Україні 500 млн канадських доларів військової допомоги, “щоб підтримати ЗСУ, які захищають Україну від жорстокого і невиправданого вторгнення РФ”.
За ці кошти придбають військове, розвідувальне, комунікаційне обладнання, а також пальне для літаків.
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Тому ми щодня маємо добрі новини. Наприклад, сьогодні, 14 листопада, ми писали про таке:
ЗСУ звільнили Макіївку на Луганщині
Збройні сили України звільнили село Макіївка, де знищили батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, у Красноріченській селищній громаді Сватівського району.
Секретами поділився дід: костоправ з Волині рятує бійців
У волинському селі Бірки на Любешівщині й досі тужать за своїм лікарем, костоправом Іваном Довгуном, який помер шість років тому. Він прийняв 600 пологів (не було жодної смерті!), ставив на ноги неходячих, лікував хвороби хребта, грижі, підорву, головний біль, курців… Свої медичні знання, навички з мануальної терапії та досвід з травництва Іван Довгун передав внукові Івану Сергійчуку. Тепер і він – знаний на Волині костоправ.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
ЗСУ вже знищили більше 81 300 окупантів
Із початком повномасштабної війни українські воїни ліквідували близько 81 370 рашистів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 81 370 (+510) осіб,
- танків ‒ 2848 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5748 (+6) од,
- артилерійських систем – 1839 (+2) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 206 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2),
- крилатих ракет ‒ 399 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од,
- спеціальної техніки ‒ 160 (+0).
Зеленський нагородив волинянина, який звільняв Херсонщину. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсон, де зустрівся з українськими військовими, які звільняли місто. Глава держави нагородив мужніх захисників. Серед них – і волинянин.
Сержант, командир відділення 35-ї окремої десантно-штурмової бригади морської піхоти Олександр Наход отримав з рук президента заслужену нагороду - орден "За мужність" III-го ступеня.
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Михайло Кузьмич та Віктор Макаревич – медійники. До початку повномасштабної війни обидва займалися улюбленим: Михайло був телеведучим та продюсером, Віктор – оператором. Утім наступ Росії змінив життя обох волинян докорінно. Усвідомивши, що країна як ніколи потребує надійного захисту, чоловіки вирішили піти до війська.
Один – спецпризначенець, інший – відстежує у небі ворожі цілі. Вони перебувають у різних куточках України, та працюють заради спільної мети – перемоги над російськими загарбниками.
Аби прочитати історії повністю, натисніть на заголовок
ЗСУ звільнили більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого
Збройні Сили України звільнили вже більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого 2022 року.
Після зачистки правого берега Дніпра ЗСУ сумарно звільнили 52,5% окупованих з лютого 2022-го територій. Станом на 14 листопада 2022, за оцінкою DefMon, українські сили звільнили майже 78 тис км² своєї території.
У Луцьку медики повернули до життя 46-річного чоловіка після зупинки серця
Ефективні реанімаційні заходи, уміння медичного персоналу, використання дефібрилятора дали можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.
Пацієнта у стабільному стані доставили та госпіталізували до профільного закладу охорони здоров’я.
Канада надасть Україні 400 млн доларів військової допомоги
Канада додатково надасть Україні 500 млн канадських доларів військової допомоги, “щоб підтримати ЗСУ, які захищають Україну від жорстокого і невиправданого вторгнення РФ”.
За ці кошти придбають військове, розвідувальне, комунікаційне обладнання, а також пальне для літаків.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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