ЗСУ звільнили більше половини загарбаних територій: добрі новини від ВолиньPost за 14 листопада

Війна в Україні досі триває, та перемоги на фронті ми маємо щодня! Наші захисники та захисниці продовжують боротися завдяки безмежній вірі та потужній праці кожного українця.Тому ми щодня маємо добрі новини. Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Збройні сили України звільнили село Макіївка, де знищили батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, у Красноріченській селищній громаді Сватівського району.У волинському селі Бірки на Любешівщині й досі тужать за своїм лікарем, костоправом, який помер шість років тому. Він прийняв 600 пологів (не було жодної смерті!), ставив на ноги неходячих, лікував хвороби хребта, грижі, підорву, головний біль, курців… Свої медичні знання, навички з мануальної терапії та досвід з травництва Іван Довгун передав внукові. Тепер і він – знаний на Волині костоправ.Із початком повномасштабної війни українські воїни ліквідували близько 81 370 рашистів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.11 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 81 370 (+510) осіб,- танків ‒ 2848 (+8) од,- бойових броньованих машин ‒ 5748 (+6) од,- артилерійських систем – 1839 (+2) од,- РСЗВ – 393 (+0) од,- засобів ППО ‒ 206 (+0) од,- літаків – 278 (+0) од,- гелікоптерів – 261 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1509 (+2),- крилатих ракет ‒ 399 (+0),- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 4316 (+21) од,- спеціальної техніки ‒ 160 (+0).Президент Українивідвідав Херсон, де зустрівся з українськими військовими, які звільняли місто. Глава держави нагородив мужніх захисників. Серед них – і волинянин.Сержант, командир відділення 35-ї окремої десантно-штурмової бригади морської піхотиотримав з рук президента заслужену нагороду - орден "За мужність" III-го ступеня.та– медійники. До початку повномасштабної війни обидва займалися улюбленим: Михайло був телеведучим та продюсером, Віктор – оператором. Утім наступ Росії змінив життя обох волинян докорінно. Усвідомивши, що країна як ніколи потребує надійного захисту, чоловіки вирішили піти до війська.Один – спецпризначенець, інший – відстежує у небі ворожі цілі. Вони перебувають у різних куточках України, та працюють заради спільної мети – перемоги над російськими загарбниками.Збройні Сили України звільнили вже більше половини територій, які Росія захопила після 24 лютого 2022 року.Після зачистки правого берега Дніпра ЗСУ сумарно звільнили 52,5% окупованих з лютого 2022-го територій. Станом на 14 листопада 2022, за оцінкою DefMon, українські сили звільнили майже 78 тис км² своєї території.Ефективні реанімаційні заходи, уміння медичного персоналу, використання дефібрилятора дали можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.Пацієнта у стабільному стані доставили та госпіталізували до профільного закладу охорони здоров’я.Канада додатково надасть Україні 500 млн канадських доларів військової допомоги, “щоб підтримати ЗСУ, які захищають Україну від жорстокого і невиправданого вторгнення РФ”.За ці кошти придбають військове, розвідувальне, комунікаційне обладнання, а також пальне для літаків.