У Луцьку спіймали банду наркоторговців. ФОТО

У Луцьку спіймали банду наркоторговців. ФОТО
Волинські оперативники викрили та припинили діяльність групи наркозбувачів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Під час розслідування поліцейські задокументували 5 епізодів збуту заборонених речовин. Тепер зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Луцьку працівники управління карного розшуку викрили злочинний бізнес групи осіб, які займались продажем наркотичних речовин у місті.
У Луцьку спіймали банду наркоторговців. ФОТО

Правоохоронці встановили, що група зловмисників складалась з трьох лучан віком 26 та 27 років. Вони спеціалізувались на збуті психотропної речовини - амфетамін.

У місці їхньої дислокації оперативники провели санкціонований обшук, під час якого виявили чимало доказів, які в подальшому слугуватимуть у суді підтвердженнями їхньої злочинної діяльності.
У Луцьку спіймали банду наркоторговців. ФОТО

Відомості кримінального характеру слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 та ч. 2 ст. 307, а також ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України.
У Луцьку спіймали банду наркоторговців. ФОТО
У Луцьку спіймали банду наркоторговців. ФОТО

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Теги: Луцьк, поліція, наркоторговці
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