Росіяни вдарили ракетами по Краматорську
Сьогодні, 17:50
Росія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області.
Про це повідомляє Краматорська міська рада.
"Черговий ворожий ракетний удар по Краматорську. За попередньою інформацією, без постраждалих. Зруйнована будівля медичної інфраструктури, пошкоджено 3 багатоповерхівки", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, що унаслідок російських ударів по об'єктах енергетики в Україні загинули щонайменше 77 цивільні людини, ще 272 — зазнали поранень.
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Про це повідомляє Краматорська міська рада.
"Черговий ворожий ракетний удар по Краматорську. За попередньою інформацією, без постраждалих. Зруйнована будівля медичної інфраструктури, пошкоджено 3 багатоповерхівки", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, що унаслідок російських ударів по об'єктах енергетики в Україні загинули щонайменше 77 цивільні людини, ще 272 — зазнали поранень.
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