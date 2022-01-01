Росіяни вдарили ракетами по Краматорську

Росіяни вдарили ракетами по Краматорську
Росія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"Черговий ворожий ракетний удар по Краматорську. За попередньою інформацією, без постраждалих. Зруйнована будівля медичної інфраструктури, пошкоджено 3 багатоповерхівки", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, що унаслідок російських ударів по об'єктах енергетики в Україні загинули щонайменше 77 цивільні людини, ще 272 — зазнали поранень.
Росіяни вдарили ракетами по Краматорську
Росіяни вдарили ракетами по Краматорську




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Теги: Краматорськ, ракетний удар
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