Кабмін заборонив експорт паливної деревини
Сьогодні, 18:05
Кабінет міністрів заборонив експорт з України паливної деревини, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, атаки Росії на українську енергосистему посилюють стратегічне значення цього виду палива, пише УНІАН.
"Це сприятиме накопиченню її в Україні, адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі – основний ресурс для опалення та обігріву", - сказав Шмигаль.
Після масштабної ракетної атаки на енергосистему України 23 листопада станом на сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні.
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За його словами, атаки Росії на українську енергосистему посилюють стратегічне значення цього виду палива, пише УНІАН.
"Це сприятиме накопиченню її в Україні, адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі – основний ресурс для опалення та обігріву", - сказав Шмигаль.
Після масштабної ракетної атаки на енергосистему України 23 листопада станом на сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні.
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