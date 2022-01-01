Кабмін заборонив експорт паливної деревини





За його словами, атаки Росії на українську енергосистему посилюють стратегічне значення цього виду палива, пише



"Це сприятиме накопиченню її в Україні, адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі – основний ресурс для опалення та обігріву", - сказав Шмигаль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів заборонив експорт з України паливної деревини, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.За його словами, атаки Росії на українську енергосистему посилюють стратегічне значення цього виду палива, пише УНІАН "Це сприятиме накопиченню її в Україні, адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі – основний ресурс для опалення та обігріву", - сказав Шмигаль. Після масштабної ракетної атаки на енергосистему України 23 листопада станом на сьогоднішній ранок виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні.

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