Графіки наразі не діють: яка ситуація з електропостачанням на Волині станом на 18:00
Сьогодні, 18:43
Розповіли про ситуацію із електропостачанням Волині станом на 18:00 25 листопада.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Залишається актуальною проблема відсутності достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій для видачі потужності через підстанції НЕК «Укренерго».
Загалом по області, як і по всій Україні гострий дефіцит потужності.
Подача напруги усім споживачам Волині здійснюється за технічної можливості погодинно та почергово по 3-4 години.
Ситуація динамічна - графіки наразі не діють, у разі зменшення дефіциту потужності в об‘єднаній енергосистемі напруга для споживачів буде подаватись на довший період часу.
Погода не сприяє. Через налипання мокрого снігу та поривів вітру місцями обриви ліній електропередачі, що ускладнює ситуацію із забезпеченням електропостачання споживачів. Служби «Волиньобленерго» працюють в посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди.
Здійснюється максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури (лікарні, військові об’єкти, КНС, водозабори, районні котельні, базові вишки з’язку).
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Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Залишається актуальною проблема відсутності достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій для видачі потужності через підстанції НЕК «Укренерго».
Загалом по області, як і по всій Україні гострий дефіцит потужності.
Подача напруги усім споживачам Волині здійснюється за технічної можливості погодинно та почергово по 3-4 години.
Ситуація динамічна - графіки наразі не діють, у разі зменшення дефіциту потужності в об‘єднаній енергосистемі напруга для споживачів буде подаватись на довший період часу.
Погода не сприяє. Через налипання мокрого снігу та поривів вітру місцями обриви ліній електропередачі, що ускладнює ситуацію із забезпеченням електропостачання споживачів. Служби «Волиньобленерго» працюють в посиленому режимі для ліквідації наслідків негоди.
Здійснюється максимальне забезпечення електропостачанням усіх важливих об’єктів критичної інфраструктури (лікарні, військові об’єкти, КНС, водозабори, районні котельні, базові вишки з’язку).
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Коментарі 1
І ще сільські ради. В людей,які живуть в квартирах треба впершу чергу в холод включати, бо опалення немає. А в будинках є можливість опалювати дровами, візьміть це до уваги будьте ласкаві
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