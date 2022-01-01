Поради від ДСНС: як убезпечити себе під час використання генераторів
Сьогодні, 19:24
У ДСНС дали поради, як правильно та безпечно використовувати генератори.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Варто купувати лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу.
Поради від ДСНС:
* Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.
*Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.
* Тримайте генератор сухим та захищеним від дощу або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.
* Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.
* Встановіть детектори чадного газу.
* Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд.
Важлива характеристика генератора – автоматичний регулятор напруги. Ця функція дозволяє стабілізувати напругу, що особливо важливо для чутливих приладів, наприклад, електроніки, яка через високу напругу може вийти з ладу.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Варто купувати лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу.
Поради від ДСНС:
* Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.
*Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.
* Тримайте генератор сухим та захищеним від дощу або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.
* Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.
* Встановіть детектори чадного газу.
* Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд.
Важлива характеристика генератора – автоматичний регулятор напруги. Ця функція дозволяє стабілізувати напругу, що особливо важливо для чутливих приладів, наприклад, електроніки, яка через високу напругу може вийти з ладу.
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