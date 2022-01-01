Поради від ДСНС: як убезпечити себе під час використання генераторів

У ДСНС дали поради, як правильно та безпечно використовувати генератори.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Варто купувати лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу.Поради від ДСНС:* Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.*Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.* Тримайте генератор сухим та захищеним від дощу або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.* Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.* Встановіть детектори чадного газу.* Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд.Важлива характеристика генератора – автоматичний регулятор напруги. Ця функція дозволяє стабілізувати напругу, що особливо важливо для чутливих приладів, наприклад, електроніки, яка через високу напругу може вийти з ладу.