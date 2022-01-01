Погода у Луцьку на завтра, 26 листопада

Погода у Луцьку на завтра, 26 листопада
У Луцьку 26 листопада протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ввечері, можливо, пройде сніг.

Про це інформує Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2° морозу до плюс 1°.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святителя Івана Златоустого, архієпископа Константинопольського. З минулих часів відомо, що “на Златоуста все поле порожнє”. У цей час “всяка зяб зупиняється в рості”, тобто земля занурюється у сон до весни. У давнину казали: “Ззиває зима на Івана Златоустого свою свиту: хурделицям і заметілям дає наказ — відлиги вгамувати”. Іній на деревах у цей день вказував на те, що можна чекати гарного врожаю.

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Теги: Погода, Луцьк
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