Погода у Луцьку на завтра, 26 листопада

У Луцьку 26 листопада протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ввечері, можливо, пройде сніг.Про це інформує Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2° морозу до плюс 1°.Цього дня вшановується пам’ять святителя Івана Златоустого, архієпископа Константинопольського. З минулих часів відомо, що “на Златоуста все поле порожнє”. У цей час “всяка зяб зупиняється в рості”, тобто земля занурюється у сон до весни. У давнину казали: “Ззиває зима на Івана Златоустого свою свиту: хурделицям і заметілям дає наказ — відлиги вгамувати”. Іній на деревах у цей день вказував на те, що можна чекати гарного врожаю.