Будинок на Волині, де вибухнув газовий балон, відновити неможливо. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Галина Матвіюк.



В будинку проживала родина загиблого учасника АТО: троє дорослих та дівчинка, яка навчається у другому класі.



25 листопада родичі розбирали завали зруйнованої хати, щоб знайти вцілілі речі та документи.



Світлана Зеленчук – сестра власниці будинку, яка отримала опіки під час вибуху, розповіла, що живе поруч із родичами. Від вибуху в її домі повилітали вікна.



Жінка каже: на момент вибуху та пожежі донька її сестри була на роботі. Онука – гуляла з псом: "В них пічка була, в нас же немає світла три доби, і купили такого балончика маленького і там ставили їсти гріти".



Як розповів начальник пожежно-рятувальної частини у Ківерцях, вибух та пожежу, за попередніми даними, стався через неправильне використання побутового балона.



62-річна власниця будинку наразі з опіками у реанімації, 32-річний чоловік лікується в опіковому центрі міської клінічної лікарні, розказав лікар-комбустіолог Роман Трач. Надалі травмованим знадобиться пересадка шкіри.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Будинок у селі Озерце Луцького району, де під час вибуху газового балона травмувалися двоє людей, відновленню не підлягає.Про це розповіла Суспільному староста Жидичинського старостинського округуВ будинку проживала родина загиблого учасника АТО: троє дорослих та дівчинка, яка навчається у другому класі.25 листопада родичі розбирали завали зруйнованої хати, щоб знайти вцілілі речі та документи.– сестра власниці будинку, яка отримала опіки під час вибуху, розповіла, що живе поруч із родичами. Від вибуху в її домі повилітали вікна.Жінка каже: на момент вибуху та пожежі донька її сестри була на роботі. Онука – гуляла з псом: "В них пічка була, в нас же немає світла три доби, і купили такого балончика маленького і там ставили їсти гріти".Як розповів начальник пожежно-рятувальної частини у Ківерцях, вибух та пожежу, за попередніми даними, стався через неправильне використання побутового балона.62-річна власниця будинку наразі з опіками у реанімації, 32-річний чоловік лікується в опіковому центрі міської клінічної лікарні, розказав лікар-комбустіологНадалі травмованим знадобиться пересадка шкіри.

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