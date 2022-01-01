Будинок на Волині, де вибухнув газовий балон, відновити неможливо. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:42
Будинок у селі Озерце Луцького району, де під час вибуху газового балона травмувалися двоє людей, відновленню не підлягає.
Про це розповіла Суспільному староста Жидичинського старостинського округу Галина Матвіюк.
В будинку проживала родина загиблого учасника АТО: троє дорослих та дівчинка, яка навчається у другому класі.
25 листопада родичі розбирали завали зруйнованої хати, щоб знайти вцілілі речі та документи.
Світлана Зеленчук – сестра власниці будинку, яка отримала опіки під час вибуху, розповіла, що живе поруч із родичами. Від вибуху в її домі повилітали вікна.
Жінка каже: на момент вибуху та пожежі донька її сестри була на роботі. Онука – гуляла з псом: "В них пічка була, в нас же немає світла три доби, і купили такого балончика маленького і там ставили їсти гріти".
Як розповів начальник пожежно-рятувальної частини у Ківерцях, вибух та пожежу, за попередніми даними, стався через неправильне використання побутового балона.
62-річна власниця будинку наразі з опіками у реанімації, 32-річний чоловік лікується в опіковому центрі міської клінічної лікарні, розказав лікар-комбустіолог Роман Трач. Надалі травмованим знадобиться пересадка шкіри.
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Про це розповіла Суспільному староста Жидичинського старостинського округу Галина Матвіюк.
В будинку проживала родина загиблого учасника АТО: троє дорослих та дівчинка, яка навчається у другому класі.
25 листопада родичі розбирали завали зруйнованої хати, щоб знайти вцілілі речі та документи.
Світлана Зеленчук – сестра власниці будинку, яка отримала опіки під час вибуху, розповіла, що живе поруч із родичами. Від вибуху в її домі повилітали вікна.
Жінка каже: на момент вибуху та пожежі донька її сестри була на роботі. Онука – гуляла з псом: "В них пічка була, в нас же немає світла три доби, і купили такого балончика маленького і там ставили їсти гріти".
Як розповів начальник пожежно-рятувальної частини у Ківерцях, вибух та пожежу, за попередніми даними, стався через неправильне використання побутового балона.
62-річна власниця будинку наразі з опіками у реанімації, 32-річний чоловік лікується в опіковому центрі міської клінічної лікарні, розказав лікар-комбустіолог Роман Трач. Надалі травмованим знадобиться пересадка шкіри.
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