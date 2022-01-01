Добрі новини від ВолиньPost за 25 листопада

Росія не відмовляється від своїх загарбницьких цілей, і далі масовано обстрілює наші міста. В Україні відновлюють світло та водопостачання після бомбардування окупантів, з полону повернули ще 50 наших воїнів, серед яких - четверо волинян. Віримо у наших хлопців та дівчат, які неймовірними зусиллями захищають кордони країни, і радіємо кожній добрій звістці з фронту.



Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 25 листопада.



На Волині військовий одружився із коханою онлайн



У місті Нововолинськ відбулася незвична реєстрація шлюбу. Військовослужбовець, який захищає Україну одружився із коханою в режимі онлайн. Про це повідомили у Нововолинському міському відділі ДРАЦС.



Українські захисники знищили понад 86 000 окупантів



Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 430 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 86 150 своїх солдатів.



Загальні бойові втрати противника станом на 25 листопада орієнтовно склали:



- особового складу - близько 86 150 (+430) осіб ліквідовано,

- танків - 2899 (+1) од.,

- бойових броньованих машин - 5844 (+5) од.,

- артилерійських систем - 1895 (+6) од.,

- РСЗВ - 395 (+0) од.,

- засобів ППО - 209 (+0) од.,

- літаків - 278 (+0) од.,

- вертольотів - 261 (+0) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),

- крилатих ракет - 531 (+0),

- кораблів / катерів - 16 (+0) од.,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 4404 (+4) од.,

- спеціальної техніки - 163 (+2).



Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.



З російського полону звільнили волинянина Юрія Кузьмінського, який захищав Зміїний



24 листопада 2022 року з російського полону звільнили 50 українських воїнів. Серед них волинянин – Юрій Кузьмінський.

Військовий народився у Нововолинську 28 квітня 2001 року. У складі 88-го окремого батальйону 35 бригади морської піхоти ЗСУ захищав острів Зміїний. 24 лютого 2022 року потрапив в полон, де перебував повних 9 місяців.



Щиро радіємо за земляка та бажаємо швидкої зустрічі з родиною.



У яких відділеннях поліції на Волині можна буде зігрітися. АДРЕСИ



Громадяни можуть зігрітись, зарядити свої гаджети та отримати зв’язок в підрозділах поліції Волині.



У поліції оприлюднили адреси:



Головне управління Національної поліції у Волинській області: м.Луцьк, вул.Винниченка,11 тел. 050-472-06-43



Луцьке районне управління поліції: м.Луцьк вул.Грибоєдова,2 тел. 050-484-53-24



Відділення поліції № 1 (м.Ківерці) Луцького РУП : м.Ківерці, вул.Залізнична, 52 тел. 050-484-52-70



Відділення поліції № 2 (м.Горохів) Луцького РУП: м.Горохів, вул.Шевченка, 27 тел. 050-484-52-79



Відділення поліції № 3 (м.Луцьк) Луцького РУП: м.Луцьк, вул.Боженка, 34 тел.050-484-52-65



Відділ поліцейської діяльності № 1 (м.Рожище) Луцького РУП: м.Рожище, вул.Незалежності, 93 тел. 050-484-52-80



Ковельське районне управління поліції: м.Ковель,вул.Незалежності, 119-А тел. 050-484-53-49



Відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП: м.Любомль, вул.Володимирська, 3 тел. 050-484-52-74



Відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП: смт.Ратне, вул.Каштанова, 15 тел. 050-484-52-91



Відділ поліцейської діяльності №1 (сел.Стара Вижівка) Ковельського РУП: смт.Стара Вижівка, вул.Соборності, 18 тел. 050-484-52-85



Сектор поліцейської діяльності № 1 (сел.Турійськ) Ковельського РУП: смт.Турійськ, вул.Луцька, 40а тел. 050-484-52-83



Сектор поліцейської діяльності № 2 (сел.Шацьк) Ковельського РУП: смт.Шацьк, вул.Шковороди,29 тел. 050-484-52-66



Володимирський районний відділ поліції: м.Володимир, вул.Соборна, 6 тел. 050-484-52-93



Відділення поліції № 1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП: м.Нововолинськ, вул.Нововолинська, 15 тел.050-484-53-07



Відділ поліцейської діяльності № 1 (сел.Іваничі) Володимирського РВП: смт.Іваничі, вул.Грушевського, 35 тел.050-484-53-20



Сектор поліцейської діяльності № 1 (сел.Локачі) Володимирського РВП смт.Локачі, вул.Миру, 1 тел. 050-484-52-87



Камінь-Каширський районний відділ поліції: м.Камінь-Каширський, вул.Шевченка, 6 тел.050-484-53-41



Відділення поліції №1 (сел.Маневичі) Камінь-Каширського РВП: смт.Маневичі, вул.Комарова, 29 тел.050-484-52-76



Відділ поліцейської діяльності №1 (сел.Любешів) Камінь-Каширського РВП: смт.Любешів, вул.Свободи, 55 тел.050-484-53-01



ВолиньPost спільно з партнерами запускає фактчекінговий проєкт «Межуємо, але фільтруємо»



Громадська організація «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з Інформаційним агентством ВолиньPost розпочала роботу над спецпроєктом «Межуємо, але фільтруємо», який допомагатиме читачам і читачкам боротися з ворожими наративами та «вкидами» на території прикордонної з Білоруссю Волині.



Відтепер на сайті видання ВолиньPost з'явився окремий розділ, у якому редактори публікуватимуть усі фактчекінгові матеріали.



У Луцькій громаді готують близько 70 пунктів обігріву



Пункти обігріву зможуть прийняти декілька десятків тисяч людей. Перші 10 пунктів будуть готові в понеділок, 28 листопада. До кінця наступного тижня буде готово понад 30 пунктів обігріву. Адреси й правила роботи пунктів будуть оприлюднені згодом.







Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 25 листопада.У місті Нововолинськ відбулася незвична реєстрація шлюбу. Військовослужбовець, який захищає Україну одружився із коханою в режимі онлайн. Про це повідомили у Нововолинському міському відділі ДРАЦС.Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 430 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 86 150 своїх солдатів.Загальні бойові втрати противника станом на 25 листопада орієнтовно склали:- особового складу - близько 86 150 (+430) осіб ліквідовано,- танків - 2899 (+1) од.,- бойових броньованих машин - 5844 (+5) од.,- артилерійських систем - 1895 (+6) од.,- РСЗВ - 395 (+0) од.,- засобів ППО - 209 (+0) од.,- літаків - 278 (+0) од.,- вертольотів - 261 (+0) од.,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),- крилатих ракет - 531 (+0),- кораблів / катерів - 16 (+0) од.,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4404 (+4) од.,- спеціальної техніки - 163 (+2).Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.24 листопада 2022 року з російського полону звільнили 50 українських воїнів. Серед них волинянин –Військовий народився у Нововолинську 28 квітня 2001 року. У складі 88-го окремого батальйону 35 бригади морської піхоти ЗСУ захищав острів Зміїний. 24 лютого 2022 року потрапив в полон, де перебував повних 9 місяців.Щиро радіємо за земляка та бажаємо швидкої зустрічі з родиною.Громадяни можуть зігрітись, зарядити свої гаджети та отримати зв’язок в підрозділах поліції Волині.У поліції оприлюднили адреси:Головне управління Національної поліції у Волинській області: м.Луцьк, вул.Винниченка,11 тел. 050-472-06-43Луцьке районне управління поліції: м.Луцьк вул.Грибоєдова,2 тел. 050-484-53-24Відділення поліції № 1 (м.Ківерці) Луцького РУП : м.Ківерці, вул.Залізнична, 52 тел. 050-484-52-70Відділення поліції № 2 (м.Горохів) Луцького РУП: м.Горохів, вул.Шевченка, 27 тел. 050-484-52-79Відділення поліції № 3 (м.Луцьк) Луцького РУП: м.Луцьк, вул.Боженка, 34 тел.050-484-52-65Відділ поліцейської діяльності № 1 (м.Рожище) Луцького РУП: м.Рожище, вул.Незалежності, 93 тел. 050-484-52-80Ковельське районне управління поліції: м.Ковель,вул.Незалежності, 119-А тел. 050-484-53-49Відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП: м.Любомль, вул.Володимирська, 3 тел. 050-484-52-74Відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП: смт.Ратне, вул.Каштанова, 15 тел. 050-484-52-91Відділ поліцейської діяльності №1 (сел.Стара Вижівка) Ковельського РУП: смт.Стара Вижівка, вул.Соборності, 18 тел. 050-484-52-85Сектор поліцейської діяльності № 1 (сел.Турійськ) Ковельського РУП: смт.Турійськ, вул.Луцька, 40а тел. 050-484-52-83Сектор поліцейської діяльності № 2 (сел.Шацьк) Ковельського РУП: смт.Шацьк, вул.Шковороди,29 тел. 050-484-52-66Володимирський районний відділ поліції: м.Володимир, вул.Соборна, 6 тел. 050-484-52-93Відділення поліції № 1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП: м.Нововолинськ, вул.Нововолинська, 15 тел.050-484-53-07Відділ поліцейської діяльності № 1 (сел.Іваничі) Володимирського РВП: смт.Іваничі, вул.Грушевського, 35 тел.050-484-53-20Сектор поліцейської діяльності № 1 (сел.Локачі) Володимирського РВП смт.Локачі, вул.Миру, 1 тел. 050-484-52-87Камінь-Каширський районний відділ поліції: м.Камінь-Каширський, вул.Шевченка, 6 тел.050-484-53-41Відділення поліції №1 (сел.Маневичі) Камінь-Каширського РВП: смт.Маневичі, вул.Комарова, 29 тел.050-484-52-76Відділ поліцейської діяльності №1 (сел.Любешів) Камінь-Каширського РВП: смт.Любешів, вул.Свободи, 55 тел.050-484-53-01Громадська організація «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві зрозпочала роботу над спецпроєктом «Межуємо, але фільтруємо», який допомагатиме читачам і читачкам боротися з ворожими наративами та «вкидами» на території прикордонної з Білоруссю Волині.Відтепер на сайті видання ВолиньPost з'явився окремий розділ, у якому редактори публікуватимуть усі фактчекінгові матеріали.Пункти обігріву зможуть прийняти декілька десятків тисяч людей. Перші 10 пунктів будуть готові в понеділок, 28 листопада. До кінця наступного тижня буде готово понад 30 пунктів обігріву. Адреси й правила роботи пунктів будуть оприлюднені згодом.Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.

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