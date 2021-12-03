26 листопада 2022 року в Україні – 90-ті роковини Голодомору

26 листопада 2022 року в Україні – 90-ті роковини Голодомору
Щорічно в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам'ять жертв Голодоморів 1932-1933 років. 2022 року це буде 26 листопада.

Про це повідомляє Інститут національної пам'яті.

Інформаційна кампанія цьогоріч проходитиме під гаслом "Пам'ятаємо. Єднаємося. Переможемо".

Цього року вшанування пам'яті жертв сталінського режиму відбуватиметься під час повномасштабної війни Росії проти України.

В умовах повномасштабної війни один із ключових способів вшанувати пам’ять убитих голодом – долучитися до акції «Запали свічку» та закликати українців і людей по всьому світу засвітити вогник у кожній домівці як вияв скорботи за загиблими, віри в перемогу України й готовності докласти зусиль, щоб геноциди не повторювалися.

26 листопада, о 16:00, українців закликають долучитися до Загальнонаціональної хвилини мовчання.

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Теги: Голодомор, роковини
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