26 листопада на Волині: гортаючи календар

26 листопада на Волині: гортаючи календар
26 листопада день народження відзначає головний балетмейстер Волинського народного хору, заслужений артист України Валерій Смирнов. Також особисте свято у депутата Волинської обласної ради, бізнесмена Олександра Тиводара.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає всіх, а також іменинників цього дня – Германів та Никифорів та бажає міцного здоров’я, миру, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!

Щорічно в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам'ять жертв Голодоморів. 2022 року це буде 26 листопада.



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Теги: День народження, Луцьк
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26 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
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25 листопад, 23:29
 0
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