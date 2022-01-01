26 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
26 листопада день народження відзначає головний балетмейстер Волинського народного хору, заслужений артист України Валерій Смирнов. Також особисте свято у депутата Волинської обласної ради, бізнесмена Олександра Тиводара.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає всіх, а також іменинників цього дня – Германів та Никифорів та бажає міцного здоров’я, миру, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
Щорічно в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам'ять жертв Голодоморів. 2022 року це буде 26 листопада.
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Інформаційне агентство ВолиньPost вітає всіх, а також іменинників цього дня – Германів та Никифорів та бажає міцного здоров’я, миру, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
Щорічно в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам'ять жертв Голодоморів. 2022 року це буде 26 листопада.
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