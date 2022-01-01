Як в Україні за тиждень змінилися ціни на овочі і фрукти





Яка наразі цінова політика, повідомляє



Так, після незначного здорожчання ціни на картоплю повернулися до старого рівня – до 4-5 грн/кг. Аналогічна картина спостерігалася і під час продажу буряків. За тиждень вони здешевшали від 7-9 грн/кг до 5-9 грн/кг. Здешевшала також і пекінська, брюссельська та савойська капуста. Кольорова ж навпаки стала дорожчою. Зросли ціни на кріп та петрушку, але подешевшав салат.



Ціни на моркву та цибулю, врожай якої цього року найнижчий від 2015 року, також пішли вгору. Так, морква ще тиждень тому коштувала 15-17 грн/кг, а наразі її вартість вже 15-20 грн/кг. Цибуля коштувала 20-25 грн/кг, а сьогодні її продають по 23-27 грн/кг.



Також здорожчали томати і наразі вони коштують по 40-70 грн/кг, а ось огірки через зростання пропозиції за рахунок імпорту з Туреччини, продовжує падати в ціні і коштує по 52-70 грн/кг. Ще тиждень тому ціни на огірки були на рівні 60-80 грн/кг.



У фруктово-ягідному сегменті зростання пропозиції яблука призвело до чергового зниження цін з 9-14 грн/кг до 8-13 грн/кг. Також здешевшали груші – коштували 15-40 грн/кг, а наразі їхня ціна коливається на рівні 10-30 грн/кг. Натомість ціни на деякі цитрусові та банани навпаки зросли. Так, лимони здорожчали від 50-65 грн/кг до 50-90 грн/кг. Банани тиждень тому були по 40-44 грн/кг, а наразі коштують 45-50 грн/кг.



Варто зазначити, що ситуація в енергетиці може суттєво позначитися на цінах на продукти в Україні та вдарити по бізнесу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні за тиждень змінилися ціни на овочі та фрукти – деякі здешевшали, а деякі навпаки додали у ціни.Яка наразі цінова політика, повідомляє ТСН Так, після незначного здорожчання ціни на картоплю повернулися до старого рівня – до 4-5 грн/кг. Аналогічна картина спостерігалася і під час продажу буряків. За тиждень вони здешевшали від 7-9 грн/кг до 5-9 грн/кг. Здешевшала також і пекінська, брюссельська та савойська капуста. Кольорова ж навпаки стала дорожчою. Зросли ціни на кріп та петрушку, але подешевшав салат.Ціни на моркву та цибулю, врожай якої цього року найнижчий від 2015 року, також пішли вгору. Так, морква ще тиждень тому коштувала 15-17 грн/кг, а наразі її вартість вже 15-20 грн/кг. Цибуля коштувала 20-25 грн/кг, а сьогодні її продають по 23-27 грн/кг.Також здорожчали томати і наразі вони коштують по 40-70 грн/кг, а ось огірки через зростання пропозиції за рахунок імпорту з Туреччини, продовжує падати в ціні і коштує по 52-70 грн/кг. Ще тиждень тому ціни на огірки були на рівні 60-80 грн/кг.У фруктово-ягідному сегменті зростання пропозиції яблука призвело до чергового зниження цін з 9-14 грн/кг до 8-13 грн/кг. Також здешевшали груші – коштували 15-40 грн/кг, а наразі їхня ціна коливається на рівні 10-30 грн/кг. Натомість ціни на деякі цитрусові та банани навпаки зросли. Так, лимони здорожчали від 50-65 грн/кг до 50-90 грн/кг. Банани тиждень тому були по 40-44 грн/кг, а наразі коштують 45-50 грн/кг.Варто зазначити, що ситуація в енергетиці може суттєво позначитися на цінах на продукти в Україні та вдарити по бізнесу.

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