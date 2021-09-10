Почесні звання «Мати–героїня» від президента отримали 9 волинянок

Почесні звання «Мати–героїня» від президента отримали 9 волинянок
25 листопада Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк вручив посвідчення та нагрудні знаки «Мати–героїня» дев’ятьом жінкам Маневицької громади.

Про це повідомили у Маневицькій селищній громаді.

За зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку Указом Президента України почесне звання «Мати-героїня» було присвоєно:

Кушнірук Тетяні Миколаївні – жительці селища Маневичі, матері п’ятьох дітей;

Мельник Світлані Віталіївні – жительці селища Маневичі, матері шістьох дітей;

Нестерук Марії Анатоліївні – жительці селища Маневичі, матері одинадцяти дітей;

Степасюк Тетяні Іванівні – жительці селища Маневичі, матері шістьох дітей;

Мефанік Ларисі Петрівні ­­– жительці села Череваха, матері п’ятьох дітей;

Смічик Людмилі Михайлівні – жительці села Череваха, матері вісьмох дітей;

Нікітіній Оксані Леонідівні – жительці села Нові Підцаревичі, матері п’ятьох дітей;

Пилипчук Тетяні Степанівні – жительці села Набруска, матері п’ятьох дітей;

Вознюк Олесі Петрівні – жительці села Цміни, матері п’ятьох дітей.
Почесні звання «Мати–героїня» від президента отримали 9 волинянок

Вручаючи державні нагороди, Олександр Оксентійович подякував жінкам за виховання дітей, за невтомну працю, за формування високих духовних і моральних якостей та побажав мирного життя, міцного здоров’я, достатку, тепла, шани та поваги від дітей і рідних.

Працівники Маневицької публічної бібліотеки і аматори сцени Центру культури та дозвілля підготували для запрошених матерів тематичний захід.

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Теги: мати-героїня, звання, волинянки
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