Почесні звання «Мати–героїня» від президента отримали 9 волинянок

25 листопада Маневицький селищний головавручив посвідчення та нагрудні знаки «Мати–героїня» дев’ятьом жінкам Маневицької громади.Про це повідомили у Маневицькій селищній громаді.За зразкове виховання дітей та забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку Указом Президента України почесне звання «Мати-героїня» було присвоєно:– жительці селища Маневичі, матері п’ятьох дітей;– жительці селища Маневичі, матері шістьох дітей;– жительці селища Маневичі, матері одинадцяти дітей;– жительці селища Маневичі, матері шістьох дітей;­­– жительці села Череваха, матері п’ятьох дітей;– жительці села Череваха, матері вісьмох дітей;– жительці села Нові Підцаревичі, матері п’ятьох дітей;– жительці села Набруска, матері п’ятьох дітей;– жительці села Цміни, матері п’ятьох дітей.Вручаючи державні нагороди, Олександр Оксентійович подякував жінкам за виховання дітей, за невтомну працю, за формування високих духовних і моральних якостей та побажав мирного життя, міцного здоров’я, достатку, тепла, шани та поваги від дітей і рідних.Працівники Маневицької публічної бібліотеки і аматори сцени Центру культури та дозвілля підготували для запрошених матерів тематичний захід.