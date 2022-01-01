Де можна зняти готівку з monobank

Де можна зняти готівку з monobank
У зв'язку з тим, що через відключення світла багато банкоматів можуть не працювати, клієнти мonobank можуть зняти готівкові кошти в аптеках, супермаркетах і на АЗС.

Про це пише УНІАН.

Як йдеться в повідомленні банку, клієнти мonobank можуть зняти готівку в супермаркетах: Novus, Varus, "Делві", "Лоток", "АТБ", "Сільпо", "Точка", "Траш", "Сим23", Roshen, "Фора", "Свій Маркет", FOZZY, "Коло", "Ашан", Torba, "Посад", Winetime.

Також клієнти банку зможуть зняти готівку в аптеках: "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 911", "Сальве", "Біла Ромашка", "Шара", "Благодія", "Аптека Доброго Дня", "Вітамін", "Аптека Оптових Цін", "Копійка", "1 Соціальна аптека", "МЕД-СЕРВІС".

Крім того, готівку можна буде зняти в магазинах "Епіцентр", "Шик та Блиск", "Фокстрот", "Дніпро-М", Prostor, MasterZoo.

Також послуги зі зняття готівкових коштів з карт мonobank надаватимуться на АЗС: ОККО, WOG, SOCAR, Авіас, УКРНАФТА, БРСМ-Нафта.
Де можна зняти готівку з monobank
Де можна зняти готівку з monobank

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Теги: монобанк, картка, готівка
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