Де у Луцьку працюють регулювальники руху. ВІДЕО





Про це розповів Василь Арсенюк.



Працюють патрульні на найбільш аварійних перехрестях: Ковельська-Набережна, Дубнівська-Карпенка-Карого та Рівненська-Відродження. Також працюють регулювальники працюють і на інших ділянках, де ситуативно ускладнюється рух.



За кілька днів, кажуть поліцейські, водії уже звикли до регулювальників, та почали правильно виконувати вимоги.



Жести регулювальника мають перевагу навіть під час роботи світлофорів. Поліцейські закликають водіїв буди ввічливими на дорозі та зберігати спокій.



"Якщо на дорозі немає ні знаків, ні світлофора, ні регулювальника, завжди треба користуватися правилом "правої руки" - як що є перешкода справа, ми зупиняємо та пропускаємо", – говорить Василь Арсенюк.



"На холоді регулювати рух важко. Та навіть тримати руки в одному положенні важко з жезлом. Але ми все витримаємо та переможемо", – каже патрульна поліцейська Юлія Комарук. Суспільному інспекторка розповіла та показала, які жести регулювальника повинні знати водії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вподовж тижня у Луцьку поліцейські регулюють дорожній рух, коли через вимкнення електрики не працюють світлофори. Здійснюють це у пікові години.Про це розповів Суспільному поліцейськийПрацюють патрульні на найбільш аварійних перехрестях: Ковельська-Набережна, Дубнівська-Карпенка-Карого та Рівненська-Відродження. Також працюють регулювальники працюють і на інших ділянках, де ситуативно ускладнюється рух.За кілька днів, кажуть поліцейські, водії уже звикли до регулювальників, та почали правильно виконувати вимоги.Жести регулювальника мають перевагу навіть під час роботи світлофорів. Поліцейські закликають водіїв буди ввічливими на дорозі та зберігати спокій."Якщо на дорозі немає ні знаків, ні світлофора, ні регулювальника, завжди треба користуватися правилом "правої руки" - як що є перешкода справа, ми зупиняємо та пропускаємо", – говорить Василь Арсенюк."На холоді регулювати рух важко. Та навіть тримати руки в одному положенні важко з жезлом. Але ми все витримаємо та переможемо", – каже патрульна поліцейська. Суспільному інспекторка розповіла та показала, які жести регулювальника повинні знати водії.

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