Співак з Волині Morphom присвятив пісню загиблому на фронті племіннику. ВІДЕО
Сьогодні, 07:40
Музикант та саундпродюсер із Ковеля Morphom (Роман Черенов)презентував пісню-присвяту «Сила Козака».
Етнічні мотиви у поєднанні із звучанням сопілки, сильна чоловіча емоція та чуттєвий текст, який відгукується з перших рядків — це ще не все, чим торкне душі нова робота артиста.
«Ідея пісні та перший куплет виникли за два дні до початку повномасштабної війни в Україні, тоді я ще не знав, що почнеться війна. Початок страшних подій відклав роботу над піснею, та 19-го червня на фронті загинув мій племінник Дмитро Дяченко. Отямившись від шоку, я вирішив дописати пісню та присвятити її Дмитру» - розповідає співак.
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Етнічні мотиви у поєднанні із звучанням сопілки, сильна чоловіча емоція та чуттєвий текст, який відгукується з перших рядків — це ще не все, чим торкне душі нова робота артиста.
«Ідея пісні та перший куплет виникли за два дні до початку повномасштабної війни в Україні, тоді я ще не знав, що почнеться війна. Початок страшних подій відклав роботу над піснею, та 19-го червня на фронті загинув мій племінник Дмитро Дяченко. Отямившись від шоку, я вирішив дописати пісню та присвятити її Дмитру» - розповідає співак.
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